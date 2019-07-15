Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мостеПолитика Сегодня вчера в 23:02
Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост. Пользователи соцсетей выясеяли заявление Турчинова, усомнившись в боеспособности ВСУ.
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На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.
с чего всё началось
В интервью LB.ua он рассказал, что на Украине «фактически с нуля» был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», а также модернизирован ракетный комплекс С-125.Коммерсантъ15 июля в 10:49
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В Крыму назвали бредом и безумием слова Турчинова об уничтожении Крымского моста
Известиявчера в 06:20
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