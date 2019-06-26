Общество
Жириновский призвал переименовать Петербург в ПетроградТАСС 08:50
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
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Владимир Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Санкт-Петербургские ведомости09:45
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
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Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.
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REUTERS / Kai Pfaffenbach Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) сообщил, что в течение последних двух недель были возобновлены поставки некоторых чипов после того, как компания проанализировала положения, касающиеся запрета США на продажу продуктов китайской телекоммуникационной компании.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
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Происшествия
Глава петербургского штаба Навального сообщил, что на него напали
В Санкт-Петербурге напали на руководителя регионального штаба Алексея Навального Александра Шуршева.
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Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
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Политика
Депутат Рады рассказал о планах Зеленского перенести столицу из Киева
Нардеп Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что сотрудники Администрации президента Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу из Киева в другой город.
Обновлено в 11:46
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Суд арестовал московского отравителя
МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
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Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Экономика
Курс грузинского лари обрушился до исторического минимума
Курс грузинского лари упал до исторического минимума. Этот рекорд с 1995 года – со времен введения местной валюты.
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
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Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
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Воткнувший в петербуржца ствол карабина сотрудник ФСБ предстанет перед судом
Сегодня, 26 июня военная прокуратура Западного военного округа Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ.
Обновлено в 08:19
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
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Беспохмельное пиво создали в России
Обновлено в 06:09
Общество
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Авто
Представлен кроссовер Kia Xceed
Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Футбол
Эсекьель Понсе: «В „Спартаке“ собираюсь молчать и работать»
Новичок «Спартака» Эсекьель Понсе поделился первыми впечатлениями от тренировок с командой, а также рассказал, что в Аргентине его сравнивали с Лионелем Месси.
Обновлено в 11:11
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14