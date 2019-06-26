Общество

Жириновский призвал переименовать Петербург в ПетроградТАСС 08:50

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
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«По-русски назвать». Жириновский предложил объединить Петербург и Ленобласть. И переименовать все вместе в Петроград

Фонтанка.Ру09:16

Жириновский предложил переименовать Петербург «по-русски»

78.ru11:57

Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Петербургский дневник11:23

Владимир Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Санкт-Петербургские ведомости09:45

Жириновский предлагает именовать Северную столицу Петроградом

Мойка7810:09

Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград

ТАСС08:50

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

РИА Новости08:42
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Происшествия

Опубликованы страшные показания сестер Хачатурян

Обновлено в 10:31
Здоровье

До конца года диспансеризацию на Дону пройдут 1,6 млн человек

За 5 месяцев этого года в Ростовской области диспансерное обследования прошли почти 589 тысяч человек – более трети от годового плана.
Обновлено вчера в 05:06
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Политика

Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»

Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Кино

Скончался режиссер и актер Валерий Харченко

Обновлено в 01:28
Политика

Трамп назвал Россию потенциальным противником

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.
Обновлено в 10:29
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Гаджеты

Micron возобновляет поставки чипов компании Huawei

REUTERS / Kai Pfaffenbach Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) сообщил, что в течение последних двух недель были возобновлены поставки некоторых чипов после того, как компания проанализировала положения, касающиеся запрета США на продажу продуктов китайской телекоммуникационной компании.
Обновлено в 03:04
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Глава петербургского штаба Навального сообщил, что на него напали

В Санкт-Петербурге напали на руководителя регионального штаба Алексея Навального Александра Шуршева.
Обновлено в 05:45
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Политика

Депутат Рады рассказал о планах Зеленского перенести столицу из Киева

Нардеп Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что сотрудники Администрации президента Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу из Киева в другой город.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Суд арестовал московского отравителя

МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 12:00
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Экономика

Курс грузинского лари обрушился до исторического минимума

Курс грузинского лари упал до исторического минимума. Этот рекорд с 1995 года – со времен введения местной валюты.
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Футбол

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Воткнувший в петербуржца ствол карабина сотрудник ФСБ предстанет перед судом

Сегодня, 26 июня военная прокуратура Западного военного округа Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ.
Обновлено в 08:19
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Наука

Беспохмельное пиво создали в России

Обновлено в 06:09
Общество

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Авто

Представлен кроссовер Kia Xceed

Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Футбол

Эсекьель Понсе: «В „Спартаке“ собираюсь молчать и работать»

Новичок «Спартака» Эсекьель Понсе поделился первыми впечатлениями от тренировок с командой, а также рассказал, что в Аргентине его сравнивали с Лионелем Месси.
Обновлено в 11:11
Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха

Обновлено в 09:56
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

Honor запустил интернет-магазин в России

В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
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