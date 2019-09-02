Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности. Политик предложил указать в учебниках по истории, что виновником начала Второй мировой была именно Польша.

Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой

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