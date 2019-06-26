Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург в ПетроградRT на русском 11:23
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград и объединить город с Ленинградской областью, а Москву — с Московской областью.
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Владимир Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Санкт-Петербургские ведомости09:45
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Оказывается, они были правдивы, так как Dodge только что выпустила короткий видео-тизер, демонстрирующий новую версию Charger.
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Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
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Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
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Эксперты: Инопланетяне прислали сигналы землянам
Обновлено в 08:06
Общество
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Своя программа реновации города позволит построить новые жилые кварталы, учебные заведения, отели и хостелы, а также реконструировать местный следственный изолятор.
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Политика
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Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
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Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
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Игры
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Обновлено в 00:52
Экономика
Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году
Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ.
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КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
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Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
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Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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