Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург в ПетроградRT на русском 11:23

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград и объединить город с Ленинградской областью, а Москву — с Московской областью.
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Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

РИА Новости08:42

Жириновский предложил переименовать Петербург «по-русски»

78.ru11:57

Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Петербургский дневник11:23

Владимир Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Санкт-Петербургские ведомости09:45

«По-русски назвать». Жириновский предложил объединить Петербург и Ленобласть. И переименовать все вместе в Петроград

Фонтанка.Ру09:16

Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград

ТАСС08:50

Жириновский предлагает именовать Северную столицу Петроградом

Мойка7810:09
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Футбол

«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии

В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил €126 млн за трансфер игрока.
Обновлено в 18:05
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендует вернуть российской делегации полномочия

Комитет ПАСЕ по мониторингу представил доклад, в котором рекомендовал вернуть российской делегации полномочия, но на определенных условиях.
Обновлено в 04:43
Авто

Опубликован список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake

Список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake опубликовал портал Autocar.
Обновлено в 13:23
Кино

Мэрил Стрип и Николь Кидман споют в фильме Райана Мерфи

Напомним, что в 2002 году Николь Кидман получила "Золотой глобус" за участие в мюзикле "Мулен Руж", а Мэрил Стрип номинировалась на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Мамма MIA !" и "Примадонна".
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

В Донецке из-за обстрелов ВСУ была ранена мирная жительница

Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Александр Ревва вместе с женой Анжеликой отмечают 15-летие любви

Шоумен Александр Ревва, известный на эстрадном Олимпе под сценическим именем Артур Пирожков, трогательно признался в любви своей жене Анжелике.
Обновлено в 06:32
Авто

Dodge тизером анонсировал новую модель в исполнении SRT

Оказывается, они были правдивы, так как Dodge только что выпустила короткий видео-тизер, демонстрирующий новую версию Charger.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов

В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.
Обновлено в 17:55
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Общество

Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»

Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
Обновлено в 05:49
Космос

Эксперты: Инопланетяне прислали сигналы землянам

Обновлено в 08:06
Общество

Сергиев Посад дождется своей реновации

Своя программа реновации города позволит построить новые жилые кварталы, учебные заведения, отели и хостелы, а также реконструировать местный следственный изолятор.
Обновлено в 18:46
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США

Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Общество

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено в 17:48
Политика

Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота пойманы

Обновлено в 18:29
Музыка

Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 18:44
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Здоровье

В детской поликлинике на Льва Толстого завершился ремонт

В поликлинике №1 Детской городской больницы Ульяновска на улице Льва Толстого создана открытая регистратура, call-центр, пересмотрена маршрутизация пациентов.
Обновлено в 00:52
Экономика

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ.
Обновлено в 05:32
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Музыка

Пермский балалаечник восхитил группу Scorpions своим кавером

Участники группы опубликовали кавер балалаечника на Still Loving You, которую пермский музыкант сыграл в фирменном стиле - на трех балалайках.
Обновлено в 15:58
Наука

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Политика

PDVSA подала иск в суд США, требуя вернуть контроль над Citgo

Совет директоров государственной нефтяной венесуэльской компании PDVSA подал иск в суд в штате Делавэр с требованием вернуть контроль над своей «дочкой» - американской компанией Citgo.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено в 17:19
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
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