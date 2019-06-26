Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в ПетроградРИА Новости 08:42
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград. По мнению Жириновского, 85 регионов — это много, было бы легче управлять 40 губерниями.
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Владимир Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Санкт-Петербургские ведомости09:45
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