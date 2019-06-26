Общество

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в ПетроградРИА Новости 08:42

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград. По мнению Жириновского, 85 регионов — это много, было бы легче управлять 40 губерниями.
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Жириновский предлагает именовать Северную столицу Петроградом

Мойка7810:09

Жириновский предложил переименовать Петербург «по-русски»

78.ru11:57

Владимир Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Санкт-Петербургские ведомости09:45

Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Петербургский дневник11:23

«По-русски назвать». Жириновский предложил объединить Петербург и Ленобласть. И переименовать все вместе в Петроград

Фонтанка.Ру09:16

Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград

ТАСС08:50

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

РИА Новости08:42
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
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В Энгельсе горит рынок на площади более 1 тыс. кв. м

Площадь пожара превысила тогда пять тыс. кв. м. Была задержана поджигательница - одна из торговок.
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Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
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Происшествия

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Политика

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Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
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Общество

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Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
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Политика

Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве

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Политика

Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Обновлено в 07:17
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Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
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Политика

Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию

Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
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Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Авто

В России падают продажи LCV с пробегом

За первые 5 месяцев текущего года в России было реализовано 161,5 тыс. единиц легкой коммерческой техники с пробегом.
Обновлено в 06:07
Экономика

Курс грузинского лари обрушился до исторического минимума

Курс грузинского лари упал до исторического минимума. Этот рекорд с 1995 года – со времен введения местной валюты.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»

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Армия и оружие

НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД

НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Наука

Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100

Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.
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Хоккей

Луонго объявил о завершении карьеры

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МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
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Театры

Бояков «побрезгал» видеообращением актеров МХАТ

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что испытывает чувство брезгливости в связи с видеообращением актеров труппы, потребовавших возвращения на должность бывшего худрука театра Татьяны Дорониной.
Обновлено в 12:49
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Футбол

Вратарь «Ромы» выложил фотографию со стадиона «Спартака»

Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли выложил фотографию со стадиона московского "Спартака" "Открытие Арена", передает "Чемпионат.com".
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Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
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Общество

BadComedian разоблачил благие намерения Собчак

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

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Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Общество

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
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Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
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