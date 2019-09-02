Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней. По мнению политика, во всех учебниках нужно указать Польшу как главного виновника начала Второй мировой войны.

с чего всё началось

По мнению политика, во всех учебниках нужно указать Польшу как главного виновника начала Второй мировой войны. Он также отметил, что именно Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы прошлого века.

Жириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой

Экономика Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Общество Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.

Общество Перечислены изменения в жизни россиян с сентября Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.

Футбол «Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.

Экономика Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

Наука Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.

Политика В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что США 31 августа нанесли авиаудар в Идлибе без уведомления России и Турции.

Общество Названы регионы России с самой доступной электроэнергией Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.

Политика Польша потребует от Германии репарации за Вторую мировую войну Сегодня в Польше проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Общество В омском селе открыли ультрасовременную школу В Муромцевском районе Омской области в селе Петропавловка открыли ультрасовременную школу, построенную на частные инвестиции.

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин «Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству»,— уточнили в пресс-службе ЦБ.

Политика В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за работу иностранным агентом, не жалуется на здоровье и условия содержания в американской тюрьме.

Армия и оружие Нарышкин обвинил США в разрушении системы коллективной безопасности Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что США своими действиями целенаправленно демонтируют систему коллективной безопасности.

Наука Вода может самостоятельно становиться перекисью водорода Совершенно случайно американские ученые узнали, что вода (Н2О) может сама без каких-либо дополнительных воздействий становиться перекисью водорода (Н2О2).

Футбол Гвардиола пожаловался на отсутствие средств у «Манчестер Сити» на покупку центрального защитника Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что был ограничен в финансах, что не позволило ему этим летом подписать центрального защитника.

Авто Названы 3 аксессуара, необходимые для нового автомобиля При покупке нового авто в салоне обязательно предложат множество дополнительных аксессуаров.