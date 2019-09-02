Политика
РИА НовостиЖириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой
По мнению политика, во всех учебниках нужно указать Польшу как главного виновника начала Второй мировой войны. Он также отметил, что именно Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы прошлого века.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней. По мнению политика, во всех учебниках нужно указать Польшу как главного виновника начала Второй мировой войны.РИА Новости21:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:32, Вашингтон
Экономика
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Футбол
«Зенит» договорился с «Витессом» о переходе Караваева
Metaratings 16:30
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58
Общество
Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам
Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru вчера в 20:30
Политика
Владимир Путин прилетит в Иркутскую область 2 сентября
Твой Иркутск 20:20
Авто
Установлен реальный расход топлива KIA Soul
Car.ru 07:23
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.
Спорт-Экспресс 12:39
Экономика
Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты
По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов.
Вести.Ru 21:57
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Авто
ТМ-1131 «Мишка» мог стать новым поколением легендарной «Оки»
У легендарной «Оки», снятой с производства в 2008 году, мог появиться преемник – АСМ-1128 «Мишка».
Автоновости дня 01:20
Культура
Светлаков вернется в «Уральские пельмени»
Именно в составе «Уральских пельменей» Светлаков получил широкую известность.
Телеканал 360° 13:58
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия вчера в 14:11
Игры
Свежий геймплейный ролик Greedfall демонстрирует боевую систему
Игромания.ру 04:46
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Политика
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что США 31 августа нанесли авиаудар в Идлибе без уведомления России и Турции.
RT на русском 07:55
Общество
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
Известия 19:50
Политика
Польша потребует от Германии репарации за Вторую мировую войну
Сегодня в Польше проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Говорит Москва 06:54
Общество
В омском селе открыли ультрасовременную школу
В Муромцевском районе Омской области в селе Петропавловка открыли ультрасовременную школу, построенную на частные инвестиции.
REGNUM 23:12
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству»,— уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости 19:56
Политика
В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за работу иностранным агентом, не жалуется на здоровье и условия содержания в американской тюрьме.
РБК 23:14
Армия и оружие
Нарышкин обвинил США в разрушении системы коллективной безопасности
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что США своими действиями целенаправленно демонтируют систему коллективной безопасности.
RT на русском 21:37
Наука
Вода может самостоятельно становиться перекисью водорода
Совершенно случайно американские ученые узнали, что вода (Н2О) может сама без каких-либо дополнительных воздействий становиться перекисью водорода (Н2О2).
Faktom 12:32
Футбол
Гвардиола пожаловался на отсутствие средств у «Манчестер Сити» на покупку центрального защитника
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что был ограничен в финансах, что не позволило ему этим летом подписать центрального защитника.
Матч ТВ 22:20
Авто
Названы 3 аксессуара, необходимые для нового автомобиля
При покупке нового авто в салоне обязательно предложат множество дополнительных аксессуаров.
Волга-Медиа 07:50
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07