Политика

Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по КрымуРИА Новости 08:21

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" обвинил певца Сергея Лазарева в том, что он не признает Крым российским.
Читать в источнике
Владимир Жириновский
У нас Уголовный кодекс есть, возбудить несколько уголовных дел, чтоб все понимали, что не трогайте территорию России.
— Владимир Жириновский, политикРИА Новости 08:21

Подробнее о событии

Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по Крыму

Телеканал 360°13:47

Жириновский обвинил певца Лазарева в антироссийской позиции по Крыму

Московский Комсомолец12:51

Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по Крыму

РИА Новости08:21

Жириновский напал на Лазарева у Соловьева

Комсомольская правда10:33

«Выгнать немедленно»: Жириновский ополчился на Лазарева из-за Крыма

ФАН10:25

"Выгнать немедленно!": Жириновский не хочет видеть Лазарева на Евровидении

ТВ Центр09:06

Жириновский припомнил Лазареву высказывание про Крым

Газета.Ru12:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 20:41, Ашберн
Политика

Жители Курил выступили против передачи островов Японии

Обновлено в 17:01
Политика

Мадуро анонсировал прибытие гуманитарной помощи из России

В Венесуэлу 20 февраля прибудет 300 тонн гуманитарной помощи из России, сообщил действующий президент страны Николас Мадуро на встрече с учеными.
Обновлено в 19:55
Происшествия

Пострадавшие в ДТП во Владивостоке мать и ребенок умерли в больнице

Обновлено в 18:56
Наука

Умер автор термина «глобальное потепление»

В Нью-Йорке умер геолог и климатолог Уоллес Брокер, который ввел термин «глобальное потепление» (global warming), сообщил Колумбийский университет.
Обновлено в 19:10
Экономика

ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

Цены на продовольственные товары должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Андрей Цыганов.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие

В США оценили «смертоносный» российский танк Т-90МС

В США заинтересовались недавно появившимся в интернете видео испытаний танка Т-90МС.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Режим ЧС введен в Нюрнберге из-за бомбы времен Второй мировой войны

Обновлено в 19:40
Политика

Facebook объяснился после блокировки связанных с RT аккаунтов

Социальная сеть Facebook дала комментарий в связи с блокировкой страниц, связанных с RT.
Обновлено в 16:43
Общество

Друзь уезжает в США на фоне скандала

Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 19:01
Политика

Потери российских экспортеров из-за санкций превысили $6 млрд

Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Китае обрушился канатный мост с туристами

Сообщается, что во время прохождения группы туристов по канатному мосту, один из них начал прыгать и раскачивать мост.
Обновлено в 19:13
Армия и оружие

DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

Обновлено в 18:52
Происшествия

В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В результате стрельбы в Мичигане погибли четыре человека

В результате стрельбы, произошедшей недалеко от города Сидар-Спрингс в американском штате Мичиган, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба полиции округа Кент на своей странице в соцсети Twitter.
Обновлено в 19:46
Происшествия

Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов уехал из страны

Из России уехал космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok.
Обновлено в 07:01
Политика

Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни

Ранее появились сообщения, что Кадыров с 11 февраля назначил исполняющим обязанности главы Чечни премьера Муслима Хучиева.
Обновлено в 15:16
Политика

Меркель встревожилась из-за недовольства США «Северным потоком – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель очень обеспокоена агрессивной позицией США по «Северному потоку – 2». Об этом 18 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ее окружении.
Обновлено в 17:48
Космос

NASA может отправить экспедицию на Марс в середине 2030 годов

Пилотируемая экспедиция на Марс может быть отправлена в середине 2030-х годов.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Рождение младенца на борту самолета в полете попало на видео

Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Мадуро намерен создать собственную систему вооружения в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник о необходимости создать в стране собственную систему вооружений.
Обновлено в 19:02
Авто

Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка России

Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк для участия в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка.
Обновлено в 16:32
Политика

16 штатов США подали иски против Трампа из-за декларации о ЧП

В США 16 штатов подали иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с декларацией о чрезвычайном положении для финансирования строительства стены на границе с Мексикой, сообщает New York Times со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 20:32
Происшествия

За смерть дочери от ВИЧ мать приговорили к исправительным работам

Суд в Иркутске признал вину женщины, отказавшейся от терапии для ребенка Ленинский райсуд Иркутска приговорил местную жительницу к году исправительных работ, признав ее виновной в смерти пятимесячной дочери.
Обновлено в 11:57
Автоспорт

Даниил Квят завершил первый тест межсезонья девятым

18 февраля в испанской Барселоне на автодроме "Каталунья" завершились первые предсезонные тесты "Формулы 1". Они ознаменовались возвращением российского пилота Даниила Квята в свою старую-новую команду – итальянскую Toro Rosso.
Обновлено в 08:56
Здоровье

В российском Минздраве обсудят идею штрафов за толстую талию

Ранее Роспотребнадзор приступил к изучению опыта Японии, где незаконно иметь талию охватом свыше 90 см. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов.
Обновлено в 12:41
Музыка

Букмекеры поставили на победу России на Евровидении

Букмекеры предсказывают победу России на предстоящем конкурсе "Евровидение-2019", соответствующий рейтинг опубликован на сайте фансообщества Eurovisionworld.com.
Обновлено в 17:59
Происшествия

При взрыве в Каире погибли два полицейских

В результате взрыва погибли двое полицейских и террорист. Ранения получили три мирных жителя.
Обновлено в 18:39
Общество

Умер герой легендарного снимка со дня окончания Второй мировой

Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет.
Обновлено в 12:14
Политика

Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики».
Обновлено в 12:00
ещё по теме
Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное