Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав РоссииИзвестия вчера в 22:05

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Обсудить12
с чего всё началось

Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России

– РИА Новости. Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет управлять страной не более двух лет, после чего его ожидает новый "кровавый" майдан.
РИА Новостивчера в 21:12

Подробнее о событии

Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России

News.ruвчера в 22:43

Жириновский сравнил ситуацию на Украине с раком четвертой стадии

iReactorвчера в 06:42

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Известиявчера в 22:05

Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью РФ

Аргументы и Фактывчера в 22:02

В Госдуме назвали сроки слияния Россия и Украины

Газета.Ruвчера в 21:21

«Им не нужен мир, они хотят убивать»: Жириновский предсказал Украине «кровавый майдан», а потом «возвращение к России»

Царьградвчера в 23:21

Жириновский считает, что Зеленского «сметут» с поста президента через год-два

Дума ТВвчера в 06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол

«Ювентус» готовит предложение по Неймару

Руководство туринского "Ювентуса" намерено приобрести нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Обновлено вчера в 15:47
Космос

Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA

Обновлено вчера в 20:56
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт

В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

Обновлено вчера в 21:28
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду

Обновлено 21 июля в 13:25
Музыка

Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя

Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено вчера в 11:17
Общество

Челябинск разделит саммиты ШОС и БРИКС с Санкт-Петербургом

Челябинск разделит с Санкт-Петербургом проведение международных саммитов БРИКС и ШОС, которые состоятся в 2020 году.
Обновлено 20 июля в 10:25
Политика

Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

В команде Зеленского приняли решение провести досрочные местные выборы

В офисе президента Украины Владимира Зеленского одобрили идею о проведении досрочных выборов в местные органы власти в ближайшее время.
Обновлено вчера в 16:11
Гаджеты

Asus показала самый мощный в мире смартфон

Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле раскрыла планы Аллы Пугачевой

Эмин Агаларов, который на днях и сам будет принимать гостей в родном Баку — на фестивале «Жара», спел дуэтом с Лаймой Вайкуле песню «Я так хочу быть счастливым», а после порадовал своих фанатов и сольной композицией «Нежная».
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Брата певицы Анастасии Глеба Протасенко хотят лишить родительских прав

Телеведущего Глеба Протасенко, брата отечественной певицы и автора песен Анастасии, хочет лишить родительских прав его бывшая избранница, жительница столицы Эдика Лялина.
Обновлено вчера в 12:48
Энергетика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву

Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено вчера в 11:33
Технологии

«Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»

НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.
Обновлено вчера в 12:44
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Общество

Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой»

Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой».
Обновлено вчера в 19:49
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

Обновлено вчера в 10:51
Наука

Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество

Обновлено вчера в 02:58
Технологии

Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля

Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»

На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Финансы

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Главное