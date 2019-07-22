Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав РоссииИзвестия вчера в 22:05
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
– РИА Новости. Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет управлять страной не более двух лет, после чего его ожидает новый "кровавый" майдан.РИА Новостивчера в 21:12
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Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.
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Обновлено вчера в 03:28