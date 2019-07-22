Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав РоссииИзвестия вчера в 22:05

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости».
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Владимир Жириновский
После ВОВ таких 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России.
— Владимир ЖириновскийМосква 24 01:13
с чего всё началось

Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России

А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.
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