А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.

с чего всё началось

После ВОВ таких 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России.

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости».

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

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