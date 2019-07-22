Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав РоссииИзвестия 22:05

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости».
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Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России

– РИА Новости. Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет управлять страной не более двух лет, после чего его ожидает новый "кровавый" майдан.
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Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 22:28, Вашингтон
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лесопожарного центра.
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Как стало известно ИА Sakh.com, в районе села Чапаево в Корсаковском районе нашли машину, а позже тело пропавшего в ночь на воскресенье таксиста Азатбека Алимбека уулу.
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