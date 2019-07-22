Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав РоссииРБК 02:56
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Ситуацию на Украине политик сравнил с раком в четвертой степени, когда метастазы пошли по всему организму.
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с чего всё началось
А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.РИА Новостивчера в 21:12
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Политика
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Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
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Футбол
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Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
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Происшествия
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Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Происшествия
Врачи рассказали о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
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Обновлено в 02:16
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Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
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Баскетбол
Сергей Базаревич: Игроки находятся в неплохой для начала сбора форме
К сожалению, есть травмированные, чье состояние мы будем оценивать по ходу сбора, приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.
Обновлено в 01:50
Финансы
Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки
«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Обновлено в 00:58
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
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Общество
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Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
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Обновлено вчера в 10:51
Гаджеты
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел
В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
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Технологии
Главный по интерьерам Tesla перешел в Apple
Бывший вице-президент Tesla по инжинирингу Стив МакМанус перешел на работу в Apple.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Сержант полиции Канады зачитала доклад о двойном убийстве в маске кота
Королевская канадская конная полиция в провинции Британская Колумбия расследует "подозрительное" убийство молодой пары, путешествовавшей по региону на автомобиле.
Обновлено в 01:03
Здоровье
Медицинские вузы Казахстана планируют перейти на шестилетнее образование
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Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
Трехлетнюю девочку с разбитой головой нашли в Ленинградской области
Полиция Кировского района выясняет обстоятельства, при которых в поселке Мга получила травмы трехлетняя девочка.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Apple ведет переговоры о покупке модемного бизнеса Intel
Компания Apple ведет переговоры о покупке подразделения Intel, занятого выпуском модемов для смартфонов.
Обновлено в 01:14
Политика
Зеленскому предсказали повторение ошибки Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Москве задержали группу вымогателей
В Москве задержаны предполагаемые вымогатели, похитившие человека. Как сообщили в МВД, подозреваемых четверо.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В РЖД прокомментировали ситуацию с аварией на Северной железной дороге
UPD: Между станциями, где прервано движение пассажирских поездов на Северной железной дороге, организовано автобусное сообщение по договоренности ОАО «РЖД» с ПАО «Газпром» и правительством Республики Коми до восстановления движения на данном участке курсируют 28 автобусов вместимостью 45 мест каждый.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Деньги за домашний арест засветились в ультрафиолете
В ходе предварительного следствия было установлено, что госпожа Васильчикова предложила судье Якубаеву за вознаграждение в 1 млн руб. отказать следователю в помещении обвиняемого Жидкова в СИЗО, ограничившись в его отношении домашним арестом.
Обновлено вчера в 18:49