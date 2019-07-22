А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.

с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Ситуацию на Украине политик сравнил с раком в четвертой степени, когда метастазы пошли по всему организму.

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