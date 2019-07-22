А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.

с чего всё началось

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал сроки, когда Украина может войти в состав России. По его мнению, это может произойти уже в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Экономика Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Музыка Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Спорт Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 метров брассом Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу.

Происшествия В Москве в общежитии Росгвардии произошел пожар Пожар произошел в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы, из здания эвакуировались около 90 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Шоу-бизнес Скарлетт Йоханссон показала помолвочное кольцо за 400 тысяч долларов Эксперты уже предположили, что кольцо Йоханссон, вероятно, было разработано дизайнером Джеймсом де Живанши, и оценили бриллиант в 400 тыс. долларов.

Армия и оружие SZ: Россия посмеется последней в сделке с Турцией Издание отмечает, что Турция не является первой страной НАТО, которая разместила на своей территории российские ракеты.

Политика Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Происшествия Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.

Происшествия Отказавшихся платить за фото туристов избили в Крыму В городе Судак в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили отдыхающих за отказ платить за фото.

Футбол Джовани Ло Чельсо не взяли на сбор «Бетиса» За игрока поспорят «Бавария» и «Тоттенхэм». Испанский клуб не взял футболиста на предсезонный сбор в Мексике.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Происшествия Врачи спасли руку избитой ингушской девочки Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.

Общество Дума разрешит студентам преподавать в школах Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома.

Экономика Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20% С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.

Политика Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.

Общество Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о создании единого реестра граждан, которые по суду были лишены родительских прав.