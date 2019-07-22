Политика

Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России9111.ru 05:29

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал сроки, когда Украина может войти в состав России. По его мнению, это может произойти уже в ближайшее время, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось

Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России

А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.
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Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
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Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 метров брассом

Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу.
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Происшествия

В Москве в общежитии Росгвардии произошел пожар

Пожар произошел в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы, из здания эвакуировались около 90 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Эксперты уже предположили, что кольцо Йоханссон, вероятно, было разработано дизайнером Джеймсом де Живанши, и оценили бриллиант в 400 тыс. долларов.
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Политика

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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
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Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

Отказавшихся платить за фото туристов избили в Крыму

В городе Судак в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили отдыхающих за отказ платить за фото.
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Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
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На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.
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Роскачество провело исследование фотоаппаратов

Роскачество вместе с коллегами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT International Consumer Research and Testing) провело исследование 98 моделей различных фотоаппаратов.
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