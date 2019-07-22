Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России9111.ru 05:29
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал сроки, когда Украина может войти в состав России. По его мнению, это может произойти уже в ближайшее время, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.РИА Новостивчера в 21:12
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Эксперты уже предположили, что кольцо Йоханссон, вероятно, было разработано дизайнером Джеймсом де Живанши, и оценили бриллиант в 400 тыс. долларов.
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Издание отмечает, что Турция не является первой страной НАТО, которая разместила на своей территории российские ракеты.
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Происшествия
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Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.
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Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Футбол
Джовани Ло Чельсо не взяли на сбор «Бетиса»
За игрока поспорят «Бавария» и «Тоттенхэм». Испанский клуб не взял футболиста на предсезонный сбор в Мексике.
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На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:01
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Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
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Происшествия
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Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
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С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
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Общество
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