Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны. Он также отметил, что именно Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы.

Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой

Политика Вице-президент США пообещал украинцам поддержку По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.

Политика Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит Канберра рассмотрит обращение немецкого детектива Йозефа Реша с доказательствами о крушении МН17, если оно поступит, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.

Политика Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.

Общество Опальный олигарх озаботился физической формой российских арестантов Идею Магомедова уже поддержали другие известные фигуранты уголовных дел, в том числе бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов и бывший замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов.

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Футбол Станислав Черчесов: «До оглашения состава сборной позвонил Чалову и объяснил ситуацию» Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что общался с форвардом ЦСКА Федором Чаловым перед оглашением состава национальной команды на матчи отбора Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Политика Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.

Политика Гончарук пообещал рост украинской экономики в 40% Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что украинская экономика за пять лет вырастит на 40%.

Экономика Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».

Культура Железному человеку установили памятник в Италии Работа, получившая название «Человек из стали», установлена в городе Форте-деи-Марме. Высота памятника составляет четыре метра.

Политика В Совфеде призвали не прощать хамство Польши В Совфеде заявили, что решение Варшавы не приглашать представителей России на годовщину начала войны объясняется желанием польских властей переписать историю.

Политика «Альтернатива для Германии» укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием.

Армия и оружие Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.

Происшествия В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Зеленский затягивает обмен заключенными с Россией По мнению Рыбина, одной из главных причин затягивания обмена является странная позиция президента Украины Владимира Зеленского.

Футбол Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться Нынешним летом Комличенко вел переговоры с "Локомотивом", но переход сорвался. Стороны не смогли договориться о деталях личного контракта.