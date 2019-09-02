Политика
РБКЖириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить290
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:14, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:14, Вашингтон
Общество
Круизный лайнер для гостей ВЭФ прибыл во Владивосток
Известия вчера в 22:45
Политика
Джонсон пригрозил консерваторам за попытку сорвать Brexit без сделки
Парламентарии-консерваторы, поддерживающие намерение заблокировать выход Британии из ЕС без сделки, могут потерять места в парламенте.
Газета.Ru вчера в 22:26
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ 31 августа в 17:29
Единоборства
Тренер Порье уверен, что Хабиб проиграет в четвертом раунде
Фил Дару, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился ожиданием от предстоящего поединка своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым.
Нева Спорт 01:19
Экономика
Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России
Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.
Известия вчера в 18:51
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Космос
Индия создает глубоководный аппарат на трех человек для изучения океанских глубин
Наряду с первым национальным космическим кораблем "Гаганьян" ("Небесный корабль"), который планируется отправить на орбиту к 2022 году, индийские ученые начали работу и над обитаемым глубоководным аппаратом.
ТАСС 02:27
Общество
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" высказался за отмену транспортного налога в России.
РИА Новости 04:03
Шоу-бизнес
Мисс Москва впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» россиянка Оксана Воеводина впервые прокомментировала развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. О причинах расставания она говорить отказалась.
Телеканал 360° вчера в 16:30
Политика
Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.
RT на русском 02:42
Происшествия
Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске
Росгвардия в Новосибирске организовала служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник службы с использованием силового приема повалил на землю прохожего, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления Росгвардии.
РИА Новости 03:57
Политика
Зариф: Иран может объявить о сокращении обязательств по СВПД
Иран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке.
Вестник Кавказа вчера в 09:49
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Политика
Социал-демократы ФРГ лидируют на выборах в Бранденбурге
Как писал News.ru, более 5 млн избирателей получили приглашение проголосовать на выборах в ландтаги (земские парламенты) в федеральных землях ФРГ — Саксонии и Бранденбурге.
News.ru вчера в 12:40
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Общество
Известный британский каннибал стал поваром в психиатрической больнице
Политическая Экспертиза вчера в 13:07
Политика
МИД Польши заявил о несоответствии России «исторической правде»
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
iReactor 31 августа в 20:02
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Футбол
Сегодня в Европе закрывается трансферное окно
Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.
Sports.ru 03:15
Политика
Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
РИА Новости 02:55
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика
AliExpress радикально упростил доставку посылок
В августе сообщалось, что AliExpress упростил процедуру возврата товара — теперь его можно вернуть в течение двух недель после получения без объяснения причин.
Lenta.ru 03:58
Экономика
В России изменили концепцию прогноза развития экономики страны
Министерство экономического развития изменило методику составления прогноза социально-экономического развития России.
Pravda.Ru 03:47
Экономика
КамАЗ влез в убытки на ₽3,2 млрд. Тяжелые грузовики покупают плохо
Чистый убыток КамАЗа за первое полугодие 2019 года составил ₽3,2 млрд. В таком же периоде прошлого года у компании была прибыль — ₽1,8 млрд.
РБК 03:07
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39
Происшествия
В Якутии медведь напал на женщину
Газета.Ru 03:40
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38