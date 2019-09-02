Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны. Он также отметил, что именно Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы.

с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Происшествия Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Экономика Перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил, что по итогам 2019 года авиабилеты станут дороже на 9-10% по сравнению с прошлым годом, передают "Известия".

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.

Общество Названо количество выпускников вузов, работающих не по специальности Исследование, проведенное компанией HeadHunter, показало, что более 40% выпускников вузов, не работают по специальности из-за низкой зарплаты.

Интернет В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.

Общество У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Хоккей Омский «Авангард» выиграл у ЦСКА Кубок Открытия Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.

Теннис Медведев признался, что вел себя как идиот После выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США россиянин Даниил Медведев рассказал журналистам, что недоволен тем, как вел себя в предыдущем матче.

Политика СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

Футбол «Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.

Политика Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.

Политика Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.

Общество В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана "Дориан".

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Происшествия В Беслане почтили память жертв теракта В Беслaне прошлa пaнихидa в день 15-й годовщины со дня терaктa в школе № 1. Церемония нaчaлaсь сегодня утром, трaурные мероприятия будут проходить в течение трех дней.

Происшествия МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.

Экономика Будущее российской экономики предскажут по-новому Прогноз относительно развития экономики России будет составляться по новой методике, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына 28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Энергетика Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Футбол Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров «Реала» Нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл оформил дубль в прошедшей игре. Для валлийца эти мячи стали 103-м и 104-м в составе «Реала».

Армия и оружие Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).

Футбол Спартак — Зенит 0:1 Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).