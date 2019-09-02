Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней. По мнению политика, во всех учебниках нужно указать Польшу как главного виновника начала Второй мировой войны.

с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Политика В Черногории прокомментировали отказ приглашения России в Варшаву Вторая мировая война началась 1 сентября. В польском городе Велюнь прошли памятные мероприятия.

Происшествия Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки Мужчина, который открыл стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, был уволен за несколько часов до трагедии.

Общество Губернатор Джорджии объявил об эвакуации из-за урагана «Дориан» Губернатор американского штата Джорджия Брайн Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за урагана "Дориан", который надвигается.

Политика Нарышкин пообещал не реагировать «зеркально» на действия Польши Россия не станет «зеркально» реагировать на действия Варшавы, не пригласившей президента России Владимира Путина на празднование 80-летия начала Второй мировой войны, заявил глава Российского военно-исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Как отмечается, согласно предложению ПФР, размер пенсионных накоплений должен быть таким, ниже которого россияне смогут получать накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Общество Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.

Армия и оружие Индийские летчики испытали МиГ-35 На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.

Происшествия CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Политика Джонсон пригрозил консерваторам за попытку сорвать Brexit без сделки Парламентарии-консерваторы, поддерживающие намерение заблокировать выход Британии из ЕС без сделки, могут потерять места в парламенте.

Общество Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.

Армия и оружие Израиль нанес ответный удар по территории Ливана Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

Происшествия В Самаре мраморная плита с фасада Дома культуры убила ребенка Ребенок погиб в Самаре после падения на него мраморной плиты с фасада Дворца культуры.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.