Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав РоссииГазета.Ru 04:05

Украина войдет в состав России после развала и нового "кровавого майдана", заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Действующий президент Украины Владимир Зеленский не сможет управлять страной более двух лет, полагает политик.
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с чего всё началось

Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России

А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.
РИА Новостивчера в 21:12

Подробнее о событии

Жириновский предсказал возвращение Украины в состав России

URA.Ru00:52

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Газета.Ru04:05

Жириновский сравнил ситуацию на Украине с раком четвертой стадии

iReactorвчера в 06:42

Жириновский считает, что ситуация на Украине закончится ее вхождением в состав РФ

Дума ТВ02:07

«Им не нужен мир, они хотят убивать»: Жириновский предсказал Украине «кровавый майдан», а потом «возвращение к России»

Царьградвчера в 23:21

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Известиявчера в 22:05

Когда Майдан придет в Россию?

LentaChel.ru00:14
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон

Диагноз Украине: рак последней стадии

Вести.UZ01:55
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам

Обновлено вчера в 20:19
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СМИ: Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора.
Обновлено в 08:58
Происшествия

МЧС внепланово проверит детские лагеря после пожара под Хабаровском

Сотрудники МЧС проведут внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха после пожара в палаточном городке на территории горонлыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровской области.
Обновлено в 08:31
Спорт

Малютин завоевал бронзу на дистанции со скандальным китайцем Сунь Яном

Китаец Сунь Ян одержал победу на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате мира в корейском Кванджу.
Обновлено в 07:56
Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Здоровье

Пока человек жив, есть шанс, что он изменится

В Кузбассе стартовал проект «Профилактика смертности от острых отравлений наркотическими средствами».
Обновлено в 01:08
Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Футбол

Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов»

Молдавский футболист прибыл в расположение самарского клуба, где и подписал соглашение. 35-летний Гацкан играл за "Ростов" с 2008 года.
Обновлено в 08:07
Футбол

«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче

Обновлено в 08:41
Футбол

«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро

Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Происшествия

Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

Обновлено в 06:20
Политика

Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании

Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:07
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Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак

Обновлено в 05:17
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Космос

Видео: перспективный перехватчик, который будет защищать американские корабли

Двадцать третьего июля компания Raytheon опубликовала в своем твиттере видео, демонстрирующее принцип работы концепции MAD-FIRES (Multi Azimuth Defense Fast Intercept Round Engagement System).
Обновлено в 06:58
Футбол

«Зенит» хочет купить 18-летнего защитника «Минска» Прищепу

«Зенит» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника «Минска» Дмитрия Прищепы.
Обновлено в 07:47
Политика

Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ

Без лишних сложностей вид на жительство смогут также получить носители русского языка и те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, пишет "RG".
Обновлено в 08:31
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика

Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП в центре Петербурга

Обновлено в 05:12
Экономика

Россиян оставят без платежных терминалов

В середине июля был принят закон, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах.
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Транспорт

В Ростове с 1 августа вырастет стоимость проезда в транспорте

В Ростове вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 06:10
Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Политика

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
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