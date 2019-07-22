Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав РоссииГазета.Ru 04:05
Украина войдет в состав России после развала и нового "кровавого майдана", заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Действующий президент Украины Владимир Зеленский не сможет управлять страной более двух лет, полагает политик.
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с чего всё началось
А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.РИА Новостивчера в 21:12
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Армия и оружие
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Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
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Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 06:20
Политика
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Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Политика
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Обновлено в 08:09
Космос
Видео: перспективный перехватчик, который будет защищать американские корабли
Двадцать третьего июля компания Raytheon опубликовала в своем твиттере видео, демонстрирующее принцип работы концепции MAD-FIRES (Multi Azimuth Defense Fast Intercept Round Engagement System).
Обновлено в 06:58
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«Зенит» хочет купить 18-летнего защитника «Минска» Прищепу
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Без лишних сложностей вид на жительство смогут также получить носители русского языка и те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, пишет "RG".
Обновлено в 08:31
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии
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Обновлено в 07:34
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Обновлено в 05:23
Транспорт
В Ростове с 1 августа вырастет стоимость проезда в транспорте
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В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
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Обновлено в 06:02
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
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Обновлено в 02:29
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
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Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51