А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.

с чего всё началось

Украина войдет в состав России после развала и нового "кровавого майдана", заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Действующий президент Украины Владимир Зеленский не сможет управлять страной более двух лет, полагает политик.

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

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