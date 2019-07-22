Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав РоссииРБК 02:56

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Ситуацию на Украине политик сравнил с раком в четвертой степени, когда метастазы пошли по всему организму.
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с чего всё началось

Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России

А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.
РИА Новостивчера в 21:12

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Жириновский предсказал возвращение Украины в состав России

URA.Ru00:52

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Известиявчера в 22:05

Когда Майдан придет в Россию?

LentaChel.ru00:14

Жириновский считает, что ситуация на Украине закончится ее вхождением в состав РФ

Дума ТВ02:07

«Им не нужен мир, они хотят убивать»: Жириновский предсказал Украине «кровавый майдан», а потом «возвращение к России»

Царьградвчера в 23:21

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Газета.Ru04:05

Жириновский сравнил ситуацию на Украине с раком четвертой стадии

iReactorвчера в 06:42
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 04:32, Ашберн

Диагноз Украине: рак последней стадии

Вести.UZ01:55
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Футбол

В Китае остались недовольны равнодушием «Манчестер Сити»

Для чемпионов премьер-лиги появление в Китае было не чем иным, как коммерческим обязательством, а отсутствие воодушевления и равнодушное отношение к принимающей стороне резко контрастируют с тем, что продемонстрировали другие клубы, говорится в статье.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до 12

Обновлено в 04:01
Авто

Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до официальной премьеры

Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Надежда Грановская в комбинезоне для танцев встала на пуанты

Обновлено в 04:22
Экономика

Сбербанк: россияне в среднем выплачивают ипотеку за 6-7 лет

Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в феврале говорил, что Сбербанк ожидает в этом году снижения темпов роста выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 02:05
Музыка

Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя

Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Здоровье

Подсчитаны траты россиян на лечение во время отпуска за границей

Отмечается, что летом 2018-го за границей побывали 2,1 миллиона россиян, воспользовавшиеся картами банка.
Обновлено в 04:08
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона

Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Общество

Мэр Кунгура заявил в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Обновлено 20 июля в 08:28
Авто

Детские кресла могут появиться во всех автомобилях каршеринга

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко предложила оборудовать все машины каршеринга детскими креслами, независимо от тарифа.
Обновлено вчера в 06:28
Политика

В Великобритании объявят имя нового премьер-министра

В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 23:26
Спорт

Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019

Обновлено в 02:54
Футбол

На Мареза подали жалобу. Его обвиняют в неуважении властей Египта

По сообщению издания Albawaba, лидера сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияда Мареза обвиняют в неуважении властей Египта.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье

Ученые: Артрит вызывает болезни сердца

Шведские ученые проводили эксперимент с добровольцами с больными суставами и установили, что средняя продолжительность жизни после заболевания – около 10 лет.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность «Мисс Москвы»

Обновлено в 00:20
Политика

На выборах в Раду обработали более 90% протоколов

Обновлено вчера в 21:04
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Игры

В Overwatch появится новый герой

В недавно вышедшем видео от Blizzard разработчики игры анонсировали нового героя — Сигму, злого, обезумевшего от эксперемнтов учёного.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Политика

Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду

Обновлено 21 июля в 13:25
Космос

Российские ученые хотят пробурить Луну в целях исследований

Обновлено вчера в 21:36
Гаджеты

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел

В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета

Обновлено в 03:55
Происшествия

Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге

Машина такси марки Skoda под управлением 23-летнего иностранного гражданина без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во вторник утром: погиб один пассажир, еще двое получили тяжелые травмы, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:03
Экономика

Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум

"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
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