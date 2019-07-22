Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав РоссииРБК 02:56
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Ситуацию на Украине политик сравнил с раком в четвертой степени, когда метастазы пошли по всему организму.
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с чего всё началось
А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.РИА Новостивчера в 21:12
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Футбол
В Китае остались недовольны равнодушием «Манчестер Сити»
Для чемпионов премьер-лиги появление в Китае было не чем иным, как коммерческим обязательством, а отсутствие воодушевления и равнодушное отношение к принимающей стороне резко контрастируют с тем, что продемонстрировали другие клубы, говорится в статье.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Авто
Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до официальной премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Сбербанк: россияне в среднем выплачивают ипотеку за 6-7 лет
Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в феврале говорил, что Сбербанк ожидает в этом году снижения темпов роста выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 02:05
Музыка
Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя
Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Здоровье
Подсчитаны траты россиян на лечение во время отпуска за границей
Отмечается, что летом 2018-го за границей побывали 2,1 миллиона россиян, воспользовавшиеся картами банка.
Обновлено в 04:08
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Общество
Мэр Кунгура заявил в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено 20 июля в 08:28
Авто
Детские кресла могут появиться во всех автомобилях каршеринга
Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко предложила оборудовать все машины каршеринга детскими креслами, независимо от тарифа.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
В Великобритании объявят имя нового премьер-министра
В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 23:26
Спорт
Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019
Обновлено в 02:54
Футбол
На Мареза подали жалобу. Его обвиняют в неуважении властей Египта
По сообщению издания Albawaba, лидера сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияда Мареза обвиняют в неуважении властей Египта.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Ученые: Артрит вызывает болезни сердца
Шведские ученые проводили эксперимент с добровольцами с больными суставами и установили, что средняя продолжительность жизни после заболевания – около 10 лет.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Игры
В Overwatch появится новый герой
В недавно вышедшем видео от Blizzard разработчики игры анонсировали нового героя — Сигму, злого, обезумевшего от эксперемнтов учёного.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Политика
Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду
Обновлено 21 июля в 13:25
Космос
Российские ученые хотят пробурить Луну в целях исследований
Обновлено вчера в 21:36
Гаджеты
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел
В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Машина такси марки Skoda под управлением 23-летнего иностранного гражданина без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во вторник утром: погиб один пассажир, еще двое получили тяжелые травмы, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:03
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54