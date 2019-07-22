Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав РоссииРБК 02:56

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Ситуацию на Украине политик сравнил с раком в четвертой степени, когда метастазы пошли по всему организму.
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с чего всё началось

Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России

А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.
РИА Новостивчера в 21:12

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Газета.Ru04:05

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iReactorвчера в 06:42
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 07:37, Вашингтон

Диагноз Украине: рак последней стадии

Вести.UZ01:55
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 07:37, Вашингтон
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