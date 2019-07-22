Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав РоссииРБК 02:56
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Ситуацию на Украине политик сравнил с раком в четвертой степени, когда метастазы пошли по всему организму.
Читать в источнике
Оценить373
с чего всё началось
А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - написал Жириновский.РИА Новостивчера в 21:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 07:37, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 07:37, Вашингтон
Происшествия
Летевший в Москву самолет AzurAir вернулся в Анталью
Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:17
Политика
Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.
Обновлено в 07:27
Политика
Порошенко решил расшатать Украину
Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет создать протестное движение в Верховной Раде и в самой стране.
Обновлено в 04:34
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 21 июля в 03:06
Происшествия
Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу
Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
Обновлено в 04:45
Политика
Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Представитель ЛНР напомнил Киеву, что такое «военное преступление»
Накануне глава президентской партии Разумков заявил журналистам, что Киев не намерен объявлять амнистию для сепаратистов (ополченцев), причастных к военным преступлениям.
Обновлено в 07:05
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Госдума обсудит изъятие жилья ради «гармоничной застройки»
Принятый в первом чтении законопроект предусматривал возможность изъятия земельных участков, на которых расположено аварийное или подлежащее сносу жилье, а также объекты коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, его обеспечивающие.
Обновлено в 06:02
Энергетика
Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.
Обновлено вчера в 13:58
Космос
Робота «Федора» доставили на Байконур
Обновлено в 04:35
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки более 90% протоколов
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Спорт
Пловец Малютин завоевал бронзу ЧМ на дистанции 200 м вольным стилем
Россиянин Мартин Малютин занял третье место в заплыве на 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:21
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Политика
Госдума приняла закон о льготах дагестанцам, воевавшим с боевиками
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, с учётом поправок, устанавливающих материальные льготы для этой категории граждан.
Обновлено в 06:08
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Apple может купить бизнес Intel по выпуску 5G-модемов
Как отмечает The Wall Street Journal, покупка бизнеса модемных микросхем Intel позволит Apple продолжить разработку собственных модемных чипов, что в конечном итоге сделает компанию менее зависимой от Qualcomm.
Обновлено в 03:32