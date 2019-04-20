Футбол
Жиньяк: с женой хотим стать мексиканцамиЧемпионат вчера в 22:14
За «Тигрес» Жиньяк провёл 183 официальных матча, в которых забил 100 голов и сделал 25 результативных передач. В текущем сезоне Клаусуры на его счету девять встреч и шесть голов. В 2016 году форвард в составе сборной Франции стал серебряным призёром чемпионата Европы.
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Общество
Звезды кино вышли на красную дорожку перед открытием ММКФ
Обновлено 18 апреля в 22:08
Общество
Московские библиотеки приглашают детей на «Библиосумерки»
Вечером 20 апреля в рамках акции «Библионочь» пройдет особое мероприятие для детей «Библиосумерки».
Обновлено в 04:50
Хоккей
Капризов, Сорокин и Григоренко вызваны в сборную России
Из стана армейцев, накануне, выигравших Кубок Гагарина, в сборную вызваны: вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Иван Телегин.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Почти 300 человек пострадали от пожаров в Забайкалье
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено вчера в 11:50
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Авто
В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Академик Каблов: Только 4 страны смогли создать турбореактивные двигатели
Всего четыре страны - Великобритания, Россия, США и Франция - владеют технологиями полного цикла создания современных турбореактивных двигателей.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Два BMW M5 Competition сравнили в гонке по прямой
Обычный BMW M5 Competition оснащен двигателем, способным выдавать 625 лошадиных сил, в то время как версия автомобиля, разработанная DMS, использует более мощную силовую установку, выдающую 785 л.с. При этом DMS-версия весит на 10 килограммов меньше.
Обновлено в 03:15
Общество
Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов
Обновлено вчера в 22:00
Авто
С 2020 года в автомобилях компании Volvo скорость движения ограничат до 180 км/час
В 2020 году Volvo введёт ещё одно новшество – на всех моделях авто компании скорость движения будет ограничена до 180 км/час.
Обновлено в 03:36
Общество
Бельгиец установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
Бельгиец Люк Дризен установил мировой рекорд по непрерывной жарке "фрит", гарнира более известного как картофель фри или "французская картошка", сообщила телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Наука
Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay
Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено 17 апреля в 13:11
Армия и оружие
В России построят подлодки «Борей» с крылатыми ракетами
В России могут построить 2 атомные подлодки, способные нести крылатые ракеты.
Обновлено в 04:15
Общество
Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей
Обновлено в 01:00
Происшествия
Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи
В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Кино
Новый трейлер «Джон Уик 3» появился в Сети
В Сети появился второй трейлер боевика "Джон Уик 3". Его опубликовала компания Lionsgate Movies на своем официальном YouTube-канале.
Обновлено в 04:19
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Посольство России в США опубликовало свой доклад
В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.
Обновлено 18 апреля в 08:19
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57