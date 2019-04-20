Футбол
Жиньяк: с женой хотим стать мексиканцамиЧемпионат вчера в 22:14
За «Тигрес» Жиньяк провёл 183 официальных матча, в которых забил 100 голов и сделал 25 результативных передач. В текущем сезоне Клаусуры на его счету девять встреч и шесть голов. В 2016 году форвард в составе сборной Франции стал серебряным призёром чемпионата Европы.
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Происшествия
Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух
Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Авто
В Россию может приехать новый купе-кроссовер компании Geely
Как сообщают российские СМИ, купе-кроссовер Geely FY11 может приехать в Россию, правда пока сроки выхода не называются.
Обновлено 18 апреля в 10:13
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено вчера в 00:48
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров
Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Вертолет МЧС России с медицинским модулем доставил двух пострадавших при возгорании на одной из установок завода "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане из Набережных Челнов в Казань, сообщило в субботу Главное управления МЧС России по республике.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского
Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Анна Нетребко заболела и отменила концерты
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено в 01:21
Транспорт
ГИБДД экзамены на получение водительских прав сделает более сложными
Требования к уровню знаний сдающих на права планируется пересмотреть. Прав на ошибку во время сдачи теории больше не будет.
Обновлено вчера в 02:42
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев решением суда лишен водительских прав на четыре месяца. Такой информацией поделился Телеграм-канал Baza.
Обновлено вчера в 08:25
Здоровье
Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей
Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.
Обновлено в 01:00
Авто
Названы машины, владельцы которых чаще нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения составил список марок автомобилей, которые по статистике чаще нарушают правила дорожного движения, нежели остальные.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Папа Римский провел традиционный крестный ход вокруг Колизея
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено вчера в 21:29