Жилой пассив: ипотечные каникулы объявят не для всехИзвестия вчера в 16:01

Ипотечными каникулами смогут воспользоваться не все граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, а лишь те, у кого в кредит куплено единственное жилье. Об этом говорится в новой версии соответствующего законопроекта Центробанка (есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Ипотечными каникулами смогут воспользоваться не все граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, а лишь те, у кого в кредит куплено единственное жилье.

Жилой пассив: ипотечные каникулы объявят не для всех

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