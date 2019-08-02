Экономика
Жилье предложили страховать от ЧСМосковский Комсомолец 02 августа в 10:35
В платежке ЖКХ в 14 регионах появится пункт по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
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Определены пилотные регионы для запуска программы страхования жилья от ЧС
Ведомости02 августа в 12:37
Закон о страховании жилья от ЧС может увеличить долю застрахованной жилплощади до 20% в 2020 году
Интерфакс02 августа в 07:12
ВСС назвал 14 пилотных регионов для распространения страховок жилья от ЧС
РИА Новости02 августа в 09:27
Страховщики назвали пилотные регионы, где заработает новая система страхования жилья
Говорит Москва02 августа в 09:43
Страховщики определили 14 пилотных регионов для запуска программ страхования жилья от ЧС
ТАСС02 августа в 06:55
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