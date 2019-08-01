Экономика
Жилье предложили страховать от ЧСМосковский Комсомолец 02 августа в 10:35
В платежке ЖКХ в 14 регионах появится пункт по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
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Закон о страховании жилья от ЧС может увеличить долю застрахованной жилплощади до 20% в 2020 году
Интерфакс02 августа в 07:12
Страховщики определили 14 пилотных регионов для запуска программ страхования жилья от ЧС
ТАСС02 августа в 06:55
В Петербурге стартует эксперимент по добровольному страхованию жилья
Агентство Строительных Новостей02 августа в 03:12
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