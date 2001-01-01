Недвижимость
В Москве подорожали попавшие под реновацию квартиры
В Москве подорожали попавшие под реновацию квартирыREGNUM01:24
В Москве на 20% подорожали квартиры в домах, которые попали под программу реновации. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков ЦИАН. По их данным, стоимость одного квадратного метра в таких домах с января 2017 г. по октябрь 2018 г. в среднем по городу выросла до 177,7 тыс. рублей.
REGNUM01:24
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Стоимость жилья в домах, попавших в городскую программу реновации, с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по Москве выросла на 20%, до 177,7 тыс. руб. за кв. м. Такие выводы в своем исследовании делают аналитики ЦИАН.Коммерсантъвчера в 18:05
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Названы страны с самым стремительным ростом цен на жильё
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Обновлено вчера в 04:25
Недвижимость
Как концу года в Петербурге изменился спрос на новое жилье. Репортаж
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Обновлено 02 декабря в 07:27
Недвижимость
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Недвижимость
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Обновлено вчера в 05:13
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В России к концу года из-за прогнозируемого роста ключевой ставки рост ипотечных ставок достигнет 0,25-0,5%. Ситуацию на рынке недвижимости и в банковской сфере прокомментировали риелторы.
Обновлено 02 декабря в 07:04
Недвижимость
Загородный рынок элитных коттеджей показал значительный рост
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Загородный рынок элитной недвижимости в Санкт-Петербурге после длительной стагнации значительно оживился, заявили аналитики из Knight Frank St.-Petersburg.
Обновлено вчера в 02:24
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Стоимость выкупа омутнинской земли выросла в шесть раз
Согласно документу, собственники жилых, дачных, садовых домов, гаражей, овощных кладовок могли приобрести земельные участки за 10 процентов кадастровой стоимости.
Обновлено 01 декабря в 02:06
Недвижимость
В Благовещенске можно купить квартиру в новостройках за 1,69 млн рублей
Обновлено в 01:00
Недвижимость
На рынке торговой недвижимости Москвы зафиксирован самый низкий объем ввода за 15 лет
В 2019 году с учетом переноса открытия ряда объектов с 2018 года, на московском рынке заявлен ввод новых торговых площадей, строящихся ТЦ, приближенный к полумиллиону квадратных метров (489 тыс. кв. метров), - рост в 2,8 раза по сравнению с текущим годом.
Обновлено вчера в 10:17