Жилье на вторичном рынке выросло в ценеКоммерсантъ вчера в 04:22

Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России. Лидером стала Казань, где жилье за год подорожало почти на 17%. Ненамного от нее отстает Москва.

Жилье на вторичном рынке выросло в цене

Хоккей Хет-трик Какко помог Финляндии победить Словакию на ЧМ-2019 Финляндия, победив, набрала 6 очков в двух матчах и возглавляет турнирную таблицу группы А. Словакия с 3 очками идет 3-й.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон на Черном море Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко на брифинге заявил, что корабли Российской Федерации на постоянной основе блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях под видом учений.

Политика Возможность отмены виз между Россией и Японией оценили в Совфеде Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев оценил перспективы отмены виз между Россией и Японией.

Происшествия Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.

Культура Умерла сыгравшая в сериале «Твин Пикс» актриса Пегги Липтон В последние годы артистка продолжала сниматься в кино и, в частности, появилась в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как «Однажды в Риме» (2010), «Собачья жизнь» (2017), «Шпионка», «Столкновение» и продолжении сериала «Твин Пикс» в 2017 году.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.

Происшествия Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100 Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.

Политика Команда Зеленского пересмотрит «одиозные решения» Порошенко Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко, в частности касающиеся судебной системы.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Футбол Клопп: угловой Александер-Арнольда в матче с «Барселоной» был гениален Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал угловой защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) одним из самых впечатляющих моментов, которые он видел в футболе.

Политика Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.

Происшествия В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.

Футбол Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать» Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.

Единоборства UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.

Единоборства Фрейре за одну минуту нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator В Чикаго (Иллинойс, США) прошел турнир Bellator 221, главным событием которого стал поединок между Майклом Чендлером и Патрисиу Фрейре.