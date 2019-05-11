Недвижимость
Жилье на вторичном рынке выросло в ценеКоммерсантъ вчера в 04:22
Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России. Лидером стала Казань, где жилье за год подорожало почти на 17%. Ненамного от нее отстает Москва.
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Музыка
Я за тебя топлю по полной, - Тимати об очередном выступлении волгоградки на шоу «Песни»
Сегодня вечером, 11 мая, страна увидела очередное выступление участников шоу «Песни» на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 15:57
Хоккей
Хет-трик Какко помог Финляндии победить Словакию на ЧМ-2019
Финляндия, победив, набрала 6 очков в двух матчах и возглавляет турнирную таблицу группы А. Словакия с 3 очками идет 3-й.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон на Черном море
Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко на брифинге заявил, что корабли Российской Федерации на постоянной основе блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях под видом учений.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Возможность отмены виз между Россией и Японией оценили в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев оценил перспективы отмены виз между Россией и Японией.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи
Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Культура
Умерла сыгравшая в сериале «Твин Пикс» актриса Пегги Липтон
В последние годы артистка продолжала сниматься в кино и, в частности, появилась в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как «Однажды в Риме» (2010), «Собачья жизнь» (2017), «Шпионка», «Столкновение» и продолжении сериала «Твин Пикс» в 2017 году.
Обновлено в 01:20
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии
Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Команда Зеленского пересмотрит «одиозные решения» Порошенко
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко, в частности касающиеся судебной системы.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»
Обновлено в 02:06
Футбол
Клопп: угловой Александер-Арнольда в матче с «Барселоной» был гениален
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал угловой защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) одним из самых впечатляющих моментов, которые он видел в футболе.
Обновлено в 02:33
Игры
Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать»
Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.
Обновлено вчера в 17:05
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что её младший сын не будет учиться в школе
Яна Рудковская сообщила, что её младший сын не станет посещать школу.
Обновлено в 03:17
Единоборства
Фрейре за одну минуту нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator
В Чикаго (Иллинойс, США) прошел турнир Bellator 221, главным событием которого стал поединок между Майклом Чендлером и Патрисиу Фрейре.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
The Atlantic Council (США): почему нам нельзя забывать об Украине (Atlantic Council)
Именно поэтому модернизация государства во многих странах занимает так много времени — по сути, это образовательный проект.
Обновлено в 02:08
Музыка
Лазарев хочет удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев задумался о том, чтобы удалить собственные аккаунты во всех социальных сетях после международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 02:03