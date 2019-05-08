Недвижимость

Жилье на вторичном рынке выросло в ценеКоммерсантъ 04:22

Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России. Лидером стала Казань, где жилье за год подорожало почти на 17%. Ненамного от нее отстает Москва.
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Почему растут цены на рынке недвижимости Литвы

BaltNews.lt12:00

Жилье на вторичном рынке выросло в цене

Коммерсантъ04:22
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Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес

Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике

Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Истощенная 2-летняя девочка и два трупа найдены в киевской многоэтажке

Обновлено в 10:57
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

Обновлено в 20:57
Общество

Россияне на майские праздники отдыхали дольше всех в СНГ

Жители России на майские праздники в текущем году отдыхали дольше всех остальных стран СНГ, выяснили РИА Новости, ознакомившись с их производственными календарями.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании «одной из самых сильных армий» в Европе

Обновлено в 19:08
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Политика

Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook

Обновлено в 15:53
Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Общество

Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников

Кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено в 21:19
Политика

Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор должен удовлетворять требованиям обеих стран, иначе он не будет ратифицирован, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Обновлено в 07:15
Политика

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Обновлено в 18:59
Политика

Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке

"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03
Хоккей

Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира

Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Политика

Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии

Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено в 21:06
Общество

Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)

Обновлено в 18:31
Армия и оружие

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

Обновлено в 18:31
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребёнка

Обновлено в 18:19
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Политика

Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента

Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено в 16:57
Общество

Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии

Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.
Обновлено в 20:15
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Общество

Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро

Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено в 20:53
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
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