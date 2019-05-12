Недвижимость

Жилье на вторичном рынке выросло в ценеКоммерсантъ вчера в 04:22

В Крыму, согласно расчетам гендиректора агентства 360 Flat Ильи Еремина, средняя стоимость продажи вторичного жилья составляет 58,4 тыс. руб. за 1 кв. м, в Севастополе — 72,5 тыс. руб. за 1 кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года первый показатель практически не изменился, а второй вырос на 7,5%. Господин Еремин ждет, что по итогам года рост цен в городе достигнет 9–12%.
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Российская газета10:33

Цены на квартиры «б/у» России рванули вверх

Online47.ru09:32

За какой срок в среднем удается продать квартиру в Краснодаре, Сочи и Новороссийске

KrasnodarMedia10 мая в 04:00

В России существенно подорожало вторичное жилье

Челнинские известия04:30

Почему растут цены на рынке недвижимости Литвы

BaltNews.ltвчера в 12:00

Жилье на вторичном рынке выросло в цене

Коммерсантъвчера в 04:22

Эксперт рассказал о правилах покупки жилья на вторичном рынке

Вечерняя Москва08:35
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Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено в 11:13
Экономика

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка "Москва-сити" на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб. Секрет оказался прост.
Обновлено в 17:30
Экономика

Клиентам форекса грозит дисквалификация

На текущий момент в «ВТБ Форекс» располагают остатками на счетах в размере менее 400 тыс. руб. (среди клиентов с ненулевыми остатками, на 29 апреля) 77% клиентов.
Обновлено в 17:57
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Политика

Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Обновлено в 14:34
Футбол

Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Политика

От Зеленского потребовали «публично присягнуть» националистам

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского "публично присягнуть" националистам.
Обновлено в 20:04
Общество

Тверь на распутье. Электробус, или коновязь?

Ситуация с деградацией городского хозяйства такова, что горожане скорее поверят в возрождение гужевого транспорта и сооружение коновязей в микрорайонах, у торговых центров, учреждений и церквей, чем в скоростной трамвай на тверских улицах.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Кино

«Мстители: Финал» удержали лидерство в российском прокате

Обновлено в 19:59
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

Обновлено в 19:10
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:00
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Музыка

Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке открытия Евровидения

Обновлено в 15:58
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено в 19:45
Наука

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду.
Обновлено в 11:47
Политика

В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС

"Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 19:00
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Культура

В Лондоне во время боя умер рестлер Серебряный Король

Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Свами Даши страдал от тяжелой болезни

Обновлено в 16:00
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