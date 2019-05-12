Недвижимость
Жилье на вторичном рынке выросло в ценеКоммерсантъ вчера в 04:22
В Крыму, согласно расчетам гендиректора агентства 360 Flat Ильи Еремина, средняя стоимость продажи вторичного жилья составляет 58,4 тыс. руб. за 1 кв. м, в Севастополе — 72,5 тыс. руб. за 1 кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года первый показатель практически не изменился, а второй вырос на 7,5%. Господин Еремин ждет, что по итогам года рост цен в городе достигнет 9–12%.
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За какой срок в среднем удается продать квартиру в Краснодаре, Сочи и Новороссийске
KrasnodarMedia10 мая в 04:00
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