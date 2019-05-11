Недвижимость

Жилье на вторичном рынке выросло в ценеКоммерсантъ вчера в 04:22

Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России. Лидером стала Казань, где жилье за год подорожало почти на 17%. Ненамного от нее отстает Москва.
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В России существенно подорожало вторичное жилье

Челнинские известия04:30

Квартиры на вторичном рынке Петербурга дорожают сильнее, чем на первичном

БН.рувчера в 01:00

Жильё на вторичном рынке в Петербурге подорожало на 13,35%

АБНвчера в 22:31

Эксперты заявили, что новостройки подстегнули «вторичку»

ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:45

Почему растут цены на рынке недвижимости Литвы

BaltNews.ltвчера в 12:00

Жилье на вторичном рынке выросло в цене

Коммерсантъвчера в 04:22

Вторичное жилье подорожало в Иркутске в апреле

ИА Альтаир03:51
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

В Литве проходят президентские выборы

В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Гаджеты

Xiaomi тестирует новую фото-функцию для своих будущих смартфонов

Как сообщил ресурс XDA Developers, на этих смартфонах станет доступна новая функция для редактирования фото.
Обновлено в 04:28
Общество

Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил агентству «РИА Новости», что повторная судебно-медицинской экспертизы по поводу смерти журналиста и главного редактора радиостанции Сергея Доренко может занять как дни, так и недели.
Обновлено в 05:06
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Здоровье

Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Обновлено в 05:00
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество

МБХ Медиа: у депутата Резника случился сердечный приступ

У депутата ЗакСа Максима Резника сердечный приступ, сообщил Telegram-каналу «Северо-Запад МБХ Медиа» жена парламентария Ксения Казарина.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

В порту Фуджейра в ОАЭ произошли взрывы из-за пожара, который охватил как минимум семь нефтяных танкеров.
Обновлено в 04:38
Общество

В Японии установили самые длинные в мире качели

Выполненные в форме круга длиной 163 м многоместные качели из города Китакюсю официально занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире.
Обновлено в 04:05
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с журналистом

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом.
Обновлено в 04:58
Общество

Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%

«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Хоккей

«Сан-Хосе» выиграл у «Сент-Луиса» в первом матче серии

Обновлено в 01:17
Наука

Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки

Британские ученые решили составить радиационную карту местности в районе Рыжего леса при помощи беспилотников самолетного типа.
Обновлено 10 мая в 12:04
Армия и оружие

Российские системы ПВО открыли огонь по выпущенным США ракетам

Обновлено в 02:06
Культура

Фестиваль «Традиции Святой Руси» проходит в «Вятском посаде»

Мероприятие проходит в Духовно-православном центре «Вятский Посад».
Обновлено вчера в 03:54
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Музыка

Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено вчера в 09:32
Политика

Команда Зеленского пересмотрит «одиозные решения» Порошенко

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко, в частности касающиеся судебной системы.
Обновлено вчера в 08:35
Гаджеты

Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС

Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено вчера в 10:59
Футбол

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 04:34
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
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