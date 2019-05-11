Недвижимость

Жилье на вторичном рынке выросло в ценеКоммерсантъ вчера в 04:22

Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России. Лидером стала Казань, где жилье за год подорожало почти на 17%. Ненамного от нее отстает Москва.
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Квартиры на вторичном рынке Петербурга дорожают сильнее, чем на первичном

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Цены на квартиры «б/у» России рванули вверх

Online47.ru09:32
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Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
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Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

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Обновлено 10 мая в 05:27
Происшествия

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На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Амьен на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
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Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

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Прокуратура начала проверку организации, которая обслуживает жилой дом в Ростовской области, где произошёл взрыв газа.
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Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

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Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
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Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
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