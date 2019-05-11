Недвижимость
Жилье на вторичном рынке выросло в ценеКоммерсантъ вчера в 04:22
Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России. Лидером стала Казань, где жилье за год подорожало почти на 17%. Ненамного от нее отстает Москва.
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Единоборства
Андраде стала чемпионкой UFC, нокаутировав Намаюнас
Обновлено в 02:34
Футбол
В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео
Обновлено в 06:17
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
Обновлено в 04:16
Политика
Участники «Бессмертного полка» в Москве удивили Путина
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивили участники акции "Бессмертный полк" в Москве - шествие не останавливалось, даже несмотря на сильный ливень с грозой.
Обновлено 10 мая в 14:11
Политика
Порошенко назвал число посетивших ЕС по безвизу украинцев
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что уже более 2,5 млн украинцев воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза.
Обновлено в 07:30
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала во время приседаний
Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения
Российская певиц Вера Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить композитора Констина Меладзе с днем рождения в инстаграме.
Обновлено в 04:12
Хоккей
Александр Овечкин: «Малкин согласился сыграть со мной»
Женя согласился сыграть со мной (смеется — прим. ред.), — сказал Овечкин.
Обновлено в 09:01
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Космос
Таинственные планеты представляют собой водные миры
Новое исследование предполагает, что существует порядка 1000 подтвержденных водных миров.
Обновлено 10 мая в 05:27
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы
Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Амьен на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 08:47
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Ростовской области
Прокуратура начала проверку организации, которая обслуживает жилой дом в Ростовской области, где произошёл взрыв газа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Иран пригрозил Штатам «ударом в голову»
Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Обновлено в 09:22
Общество
Власти Харькова дали ветеранам «АТО» три дня на добровольный демонтаж палаток в центре города
Мэрия Харькова обязала убрать из центра города палатку "Все для победы" в честь ликвидированных в Донбассе боевиков ВСУ.
Обновлено в 09:30
Спорт
Синхронистки Ромашина и Колесниченко квалифицировались на ОИ-2020
Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко квалифицировались на Олимпийские игры - 2020, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:36
Общество
В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных
Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Политика
В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире
Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии
Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39