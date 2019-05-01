Недвижимость
Жилье на вторичном рынке выросло в ценеКоммерсантъ 04:22
Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России. Лидером стала Казань, где жилье за год подорожало почти на 17%. Ненамного от нее отстает Москва.
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Футбол
Месси сбрил бороду после вылета из Лиги чемпионов
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси изменил свой имидж после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:48
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области
В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено в 20:57
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжить курс на «войну с Россией»
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что страна будет держать курс на вступление НАТО и «на отношение к войне с Россией».
Обновлено в 21:10
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Политика
Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии
Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
Обновлено в 20:52
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Происшествия
Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии
Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Футбол
ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок Греции
ПАОК стал обладателем Кубка Греции. В финальном матче клуб из Салоников победил АЕК - 1:0.
Обновлено в 15:56
Здоровье
Названы эффективные народные средства от головной боли
Некоторые люди считают, что наиболее эффективно справляются с этим видом боли народные средства.
Обновлено в 15:00
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено в 22:00
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
Обновлено в 10:31
Авто
Названы лучшие автомобили для такси
Обновлено в 04:41
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено в 21:25
Общество
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено в 22:44
Общество
Россияне на майские праздники отдыхали дольше всех в СНГ
Жители России на майские праздники в текущем году отдыхали дольше всех остальных стран СНГ, выяснили РИА Новости, ознакомившись с их производственными календарями.
Обновлено в 20:38
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Общество
Фестиваль «Женгялох хац» в Нагорном Карабахе посетили более 12 тысяч человек
На втором фестивале национального карабахского блюда «Женгялов хац» («хлеб с зеленью», лепешка с начинкой из разнообразной зелени) в селе Атерк Мартакертского района Нагорного Карабаха, работало 120 павильонов, а посетили мероприятие более 12 тысяч человек, сообщили организаторы.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие
Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии
Обновлено в 09:34
Общество
В России изменили правила получения детских пособий
12 мая изменения вступили в силу. В частности, раньше детские пособия выплачивались семье при условии, что она проживает по месту прописки.
Обновлено в 23:01
Музыка
Ольга Серябкина получила травму головы на съемках нового клипа
Певица Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимом MOLLY, после выхода сольного альбома начала работать над съемками клипа.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено в 06:23
Футбол
«Боруссия» установила рекорд Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" установила рекорд Бундеслиги.
Обновлено в 13:13