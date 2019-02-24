Происшествия
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожараРБК 01:51
Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.
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Из дома, где произошла трагедия, в Магнитогорске снова эвакуировали людей
Первый областнойвчера в 23:18
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Смертельное ДТП на Невском проспекте завершилось уголовным делом. В результате аварии погибли два человека.
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Павличенко победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту
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В 17:05 по Москве начнется матч 27 тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
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