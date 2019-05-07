ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХLenta.ru вчера в 14:55

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года. Об этом сообщает портал Снег.tv.
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Власти Магнитогорска удивились жалобам жителей рухнувшего дома на оплату ремонта

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Жителям взорвавшегося в Магнитогорске дома начислили пени за услуги ЖКХ

Ридусвчера в 09:33
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Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
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В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Обновлено в 07:39
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Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
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Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.
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SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву

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Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
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В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»

Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
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Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 увеличился до $5 млн. Информация об этом появилась на странице Боевого пропуска TI9.
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Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
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В связи с заявленными изменениями американское подразделение компании планирует сократить штат на 4 тыс. человек.
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Нефть в трубопроводе «Дружба» была загрязнена в попытке скрыть хищения

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