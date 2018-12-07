Футбол

Жиго возобновил тренировки после травмы крестообразной связки
Бомбардир.ру
13:46

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго сегодня провел первую тренировку на базе в Тарасовке после операции.
Бомбардир.ру13:46

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Защитник «Спартака» Жиго провёл первую тренировку после операции на колене

RT на русском14:57

Жиго начал работать в тренажерном зале после травмы

Матч ТВ13:43

Жиго начал работать в тренажерном зале после травмы

Sportbox.RU13:43

Защитник «Спартака» Жиго провёл первую тренировку на базе клуба после травмы

Чемпионат13:33

Жиго начал тренироваться в Тарасовке

Спорт-Экспресс13:25

Жиго провел первую тренировку в Тарасовке после разрыва крестообразной связки

Sports.ru13:38

Жиго вернулся в Россию и провел тренировку на базе «Спартака»

Sport24.ru13:32
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Ещенко перенес операцию и пропустит около полугода

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Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»

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Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
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Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
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Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что считает Зинедина Зидана очень большим человеком, рядом с которым сам Мбаппе чувствует себя маленьким.
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Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом

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Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»

Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг информацию о том, что специалист собирается покинуть клуб.
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Президент «Мальме» скончался в возрасте 57 лет

Президент "Мальме" Хакан Джеппсон скончался в возрасте 57 лет, сообщает официальный сайт шведской команды.
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«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС.
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Почеттино: «Мне нравится играть на „Уэмбли“»

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ПСЖ оценил Рабьо в 40 миллионов евро

Сообщается, что ПСЖ готов продать Рабьо за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо заинтересованы два лондонских клуба.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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