Футбол

Жиго вернулся в общую группу «Спартака»Евро-футбол.ру 08:05

Спартак-2 — Зенит-2
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, 11 марта
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
22′
26′
Томас Рукас
31′
Андрей Мостовой
Павел Маслов
37′
Николай Тюнин
Данил Полубояринов
46′
Сильванус Нимели
50′
Максим Глушенков
51′
Александр Руденко
Данила Прошляков
54′
60′
Данила Буранов
Сергей Иванов
62′
Илья Камышев
Maxim Levin
Сильванус Нимели
67′
68′
Илья Воробьев
Александр Еловских
Максим Глушенков
Dmitry Markitesov
78′
85′
Андрей Мостовой
Daniil Makeev
Солтмурад Бакаев
Kirill Folmer
88′
89′
Леон Мусаев
Данил Полубояринов
90′
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго в среду впервые с после травмы тренировался в общей группе с ограничениями.
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Жиго в преддверии матча с «Зенитом» вернулся в общую группу «Спартака»

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