Футбол

Жиго вернулся к тренировкам в «Спартаке»
Евро-футбол.ру
14:08

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго провёл первую тренировку после травмы на базе клуба в Тарасовке.
Евро-футбол.ру14:08

Подробнее о событии

Защитник «Спартака» Жиго провёл первую тренировку после операции на колене

RT на русском14:57

Жиго начал работать в тренажерном зале после травмы

Матч ТВ13:43

Жиго начал работать в тренажерном зале после травмы

Sportbox.RU13:43

Защитник «Спартака» Жиго провёл первую тренировку на базе клуба после травмы

Чемпионат13:33

Жиго начал тренироваться в Тарасовке

Спорт-Экспресс13:25

Жиго провел первую тренировку в Тарасовке после разрыва крестообразной связки

Sports.ru13:38

Жиго вернулся в Россию и провел тренировку на базе «Спартака»

Sport24.ru13:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» в матче Серии А

Обновлено в 17:47
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.
Обновлено в 15:39
Футбол

«Леганес» и «Хетафе» сыграли вничью

"Леганес" сыграл вничью с "Хетафе" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Это шестая встреча без поражений для клуба из пригорода Мадрида.
Обновлено в 17:09
Футбол

Молодежный состав «Анжи» уступил «Спартаку», ведя в большинстве

Махачкалинский «Анжи» в рамках 17 тура молодёжного первенства России по футболу у себя дома со счётом 2:3 уступил московскому «Спартаку».
Обновлено в 16:40
Футбол

Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 15:47
Футбол

«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
Обновлено в 17:14
Футбол

Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»

Обновлено в 14:59
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 15:50
Футбол

«Зенит» в зимнее трансферное может пополниться полузащитником «Астаны»

С учетом травмы опорника Кристиана Нобоа и возможного ухода зимой из «Зенита» Леандро Паредеса в один из итальянских клубов, селекционный отдел «сине-бело-голубых» обратил внимание на игрока сборной Венгрии и «Астаны» Ласло Кляйнхайслера, который провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и является ключевым игроком столичной команды в играх Лиги Европы.
Обновлено в 17:04
Футбол

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ

Полузащитник голландского «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 18:24
Футбол

Дубль Мареги помог «Порту» разгромить «Портимоненсе»

Накануне завершился матч 12-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Портимоненсе».
Обновлено в 18:03
Футбол

Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы

Обновлено в 15:01
Футбол

Мбаппе: «Рядом с Зиданом почувствовал себя маленьким человеком»

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о встрече с экс-тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
Обновлено в 16:23
Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Арсенал» проведет беседу с игроками, употреблявшими веселящий газ

Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Маттео Гендузи перед началом сезона устроили вечеринку с алкоголем и веселящим газом.
Обновлено в 15:41
ещё по теме
Самуэль Жиго
Французский футболист
Французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное