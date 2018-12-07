Футбол
Жиго вернулся к тренировкам в «Спартаке»
Жиго вернулся к тренировкам в «Спартаке»Евро-футбол.рувчера в 14:08
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго провёл первую тренировку после травмы на базе клуба в Тарасовке.
Евро-футбол.рувчера в 14:08
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Защитник «Спартака» Жиго провёл первую тренировку после операции на колене
RT на русскомвчера в 14:57
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Футбол
Фанаты «Интера» устроили погром на матче с «Ювентусом»
Обновлено в 02:15
Футбол
Отбеливатель помог «Енисею» определиться с формой на матч с ЦСКА
"Енисей" записал шуточное видео о том, как команда решала вопрос с формой на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 02:16
Футбол
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прооперирован в Италии
Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко прооперирован в Италии после травмы, сообщает 8 декабря официальный сайт московской команды.
Обновлено в 01:19
Футбол
Гвардиола: «Азар не перейдет в „Манчестер Сити“»
Азар ранее признал, что "Манчестер Сити" сейчас сильнее "Челси".
Обновлено в 00:29
Футбол
Джокович поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча-2018»
Сербский теннисист Новак Джокович поздравил в своем Твиттере хавбека "Реала" Луку Модрича с завоеванием "Золотого мяча-2018".
Обновлено в 02:30
Футбол
«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»
В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Порту» разгромил «Портимоненсе», пропустив первым
Уже на девятой минуте гости вышли вперед, но это был их первый и единственный мяч, дальше забивали Мусса Марега (2 гола и 1 результативный пас) и его одноклубники - 4:1.
Обновлено в 02:11
Футбол
Форвард «Барселоны» Суарес восстановился после травмы
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес восстановился после травмы правого колена, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:12
Футбол
Луиш Нету: «Против „Рубина“ может быть вязкая, равная игра»
Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Молодёжка «Спартака» в меньшинстве вырвала победу в Махачкале
В Молодёжном первенстве России стартовал 17-й тур. В Махачкале "Анжи" со "Спартаком" выдали результативный матч.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол
Лучано Спаллетти: «„Ювентус“ никогда не ошибается»
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поговорил о причинах поражения своей команды в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1). — Этот матч нужно было сыграть определенным образом и с постоянным настроем, понимая, что когда соперник будет давить, нужно отходить назад.
Обновлено в 02:00
Футбол
«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова
Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 00:10
Футбол
«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером
Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено вчера в 19:09