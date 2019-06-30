Футбол
Жиго сравнил матчи против ЦСКА с войнойМатч ТВ 03:26
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Игры
Castlevania: Symphony of the Night попала в подписку Xbox Live Gold на июль
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Пушков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына
Обновлено в 05:54
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:45
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
Стремление к кардинальным переменам в жизни похвально, только не стоит менять круг общения, иначе старые дружеские связи будут резко разорваны.
Обновлено вчера в 02:06
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
На Васильевском острове загорелась коммуналка
Спасатели тушили ее час В Петербурге на Васильевском острове пожарные почти два часа пытались потушить огонь в доме, где расположена гостиница.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в Россию на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:47
Здоровье
«Плавучая поликлиника» вернулась с севера Томской области
"Плавучая поликлиника" в воскресенье вернулась из 19-го рейса по северным районам Томской области; власти рассматривают вопрос о покупке собственного судна для последующих рейсов, сообщила РИА Томск депутат Госдумы РФ, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Татьяна Соломатина.
Обновлено вчера в 23:58
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»
Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 09:28
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке
В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.
Обновлено в 05:14
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Кино
Джереми Реннер возобновил музыкальную карьеру
Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в «Мстителях», выпустил новый сингл «Heaven Don’t Have a Name» (пер. У рая нет имени) и кавер на «House of the Rising Sun».
Обновлено в 03:00
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Темникова предложила Фадееву пройти детектор лжи из-за Серябкиной
Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти проверку на детекторе лжи вместе с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Происшествия
В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко
Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове.
Обновлено в 05:33
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
Обновлено в 06:39
Политика
Сторчак назвал условие выплаты долга России в ПАСЕ
Пока не разработана дорожная карта по возобновлению выплат в ПАСЕ и ликвидации долга, Россия никому ничего не должна, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии
Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом.
Обновлено вчера в 15:23