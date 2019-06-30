Футбол

Жиго сравнил матчи против ЦСКА с войнойМатч ТВ 03:26

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.
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Самуэль Жиго: Сравнил бы матчи против ЦСКА с войной, готовы на все ради победы

Советский спорт03:33

Жиго сравнил матчи «Спартака» и ЦСКА с войной

Sport.ru05:29

Жиго сравнил матчи против ЦСКА с войной

Матч ТВ03:26

Жиго: «Игры с ЦСКА – это как война»

Бомбардир.ру04:10

Жиго сравнил матчи против ЦСКА с войной

Sportbox.RU03:26

Самуэль Жиго: Матчи с ЦСКА - это как война

Российская газета02:32
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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА "Новости".
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Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

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Происшествия

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Спасатели тушили ее час В Петербурге на Васильевском острове пожарные почти два часа пытались потушить огонь в доме, где расположена гостиница.
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Происшествия

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Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
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Политика

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"Плавучая поликлиника" в воскресенье вернулась из 19-го рейса по северным районам Томской области; власти рассматривают вопрос о покупке собственного судна для последующих рейсов, сообщила РИА Томск депутат Госдумы РФ, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Татьяна Соломатина.
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В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk

В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
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Энергетика

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Авто

Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
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По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
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Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в «Мстителях», выпустил новый сингл «Heaven Don’t Have a Name» (пер. У рая нет имени) и кавер на «House of the Rising Sun».
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Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
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Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти проверку на детекторе лжи вместе с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 12:59
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Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

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В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко

Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове.
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Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Умерла советская актриса Елена Дембская

По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
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