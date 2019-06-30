Футбол
Жиго сравнил матчи против ЦСКА с войнойМатч ТВ 03:26
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.
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Политика
Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город
Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.
Обновлено 28 июня в 10:25
Футбол
Суарес расплакался после поражения Уругвая в Кубке Америки
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не сдержал слез после поражения команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки.
Обновлено в 03:18
Финансы
Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотеки
Банк России планирует ввести новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20%), чем сейчас (35%), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Минтруд увеличит пенсии всем россиянам
В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Ленобласти задержали убийцу на скутере
Молодой человек двигался по улице Зеленой в поселке Лесколово, когда не пропустил на переходе 50-летнего пешехода.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Общество
МЧС сообщило о подъеме воды в реках Иркутской области в ближайшие часы
Специалисты прогнозируют подъем уровня воды в трех реках Иркутской области в ближайшие часы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:16
Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Футбол
Алексей Сутормин: «Надеюсь, в „Рубине“ стану сильнее»
Надеюсь, в "Рубине" стану сильнее и буду играть лучше. Сначала Роман Сергеевич позвонил, мы поговорили хорошо.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Происшествия
Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске
В результате случившегося три человека погибли, еще одна пассажирка получила ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 21:14
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Обновлено в 03:42
Политика
Сторчак назвал условие выплаты долга России в ПАСЕ
Пока не разработана дорожная карта по возобновлению выплат в ПАСЕ и ликвидации долга, Россия никому ничего не должна, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в рамках Кубка Париматч Премьер
Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира — Кубок Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
УАЗ показал фото забытой версии УАЗ «Буханки»
В 70-х над обликом «Буханки» экспериментировали все, кто только мог притронуться к дизайну — от художников завода УАЗ до сотрудников многочисленных предприятий, занимавшихся выпуском ее различных модификаций Одним из наиболее необычных и интересных вариантов является экспериментальный образец 11-местного микроавтобуса «Десна» от ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Чем Шойгу удивил зарубежные военные делегации на форуме «Армия-2019»
Более 100 зарубежных военных делегаций прибыло на форум «Армия-2019», чтобы познакомиться с последними достижениями российского ВПК и начать переговоры об их приобретении.
Обновлено вчера в 11:38
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»
Обновлено вчера в 13:55
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Автобус и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве
Обновлено в 03:41
Здоровье
Более 50 тысяч тюменцев больны диабетом
Пациенты получают полный спектр диагностической помощи и лечения, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Обновлено в 02:18
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 1 по 7 июля
Ожидается поступление финансов.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Пострадавший от взрыва дом во Владимирской области обследуют комплексом «Струна-М»
«Скорее всего, 30 июня дом будет обследован при помощи диагностического комплекса "Струна-М"»,— говорится в сообщении администрации города.
Обновлено вчера в 20:25