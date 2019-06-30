Футбол

Жиго сравнил матчи против ЦСКА с войнойМатч ТВ 03:26

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.
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Самуэль Жиго: Сравнил бы матчи против ЦСКА с войной, готовы на все ради победы

Советский спорт03:33

Самуэль Жиго: «Матчи с ЦСКА — это как война»

Sports.ru03:58

Жиго сравнил матчи против ЦСКА с войной

Матч ТВ03:26

Жиго сравнил матчи против ЦСКА с войной

Sportbox.RU03:26

Самуэль Жиго: Матчи с ЦСКА - это как война

Российская газета02:32
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Политика

Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии

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Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Происшествия

В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город

Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.
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Футбол

Суарес расплакался после поражения Уругвая в Кубке Америки

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не сдержал слез после поражения команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки.
Обновлено в 03:18
Финансы

Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотеки

Банк России планирует ввести новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20%), чем сейчас (35%), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Минтруд увеличит пенсии всем россиянам

В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В Ленобласти задержали убийцу на скутере

Молодой человек двигался по улице Зеленой в поселке Лесколово, когда не пропустил на переходе 50-летнего пешехода.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Общество

МЧС сообщило о подъеме воды в реках Иркутской области в ближайшие часы

Специалисты прогнозируют подъем уровня воды в трех реках Иркутской области в ближайшие часы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:16
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Футбол

Алексей Сутормин: «Надеюсь, в „Рубине“ стану сильнее»

Надеюсь, в "Рубине" стану сильнее и буду играть лучше. Сначала Роман Сергеевич позвонил, мы поговорили хорошо.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Футбол

Луис Адриано: пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке»

Обновлено в 02:19
Происшествия

Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске

В результате случившегося три человека погибли, еще одна пассажирка получила ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 21:14
Авто

Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
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Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Обновлено в 03:42
Политика

Сторчак назвал условие выплаты долга России в ПАСЕ

Пока не разработана дорожная карта по возобновлению выплат в ПАСЕ и ликвидации долга, Россия никому ничего не должна, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.
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Футбол

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в рамках Кубка Париматч Премьер

Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира — Кубок Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

УАЗ показал фото забытой версии УАЗ «Буханки»

В 70-х над обликом «Буханки» экспериментировали все, кто только мог притронуться к дизайну — от художников завода УАЗ до сотрудников многочисленных предприятий, занимавшихся выпуском ее различных модификаций Одним из наиболее необычных и интересных вариантов является экспериментальный образец 11-местного микроавтобуса «Десна» от ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

Чем Шойгу удивил зарубежные военные делегации на форуме «Армия-2019»

Более 100 зарубежных военных делегаций прибыло на форум «Армия-2019», чтобы познакомиться с последними достижениями российского ВПК и начать переговоры об их приобретении.
Обновлено вчера в 11:38
Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»

Обновлено вчера в 13:55
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Автобус и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве

Обновлено в 03:41
Здоровье

Более 50 тысяч тюменцев больны диабетом

Пациенты получают полный спектр диагностической помощи и лечения, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Обновлено в 02:18
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 1 по 7 июля

Ожидается поступление финансов.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Пострадавший от взрыва дом во Владимирской области обследуют комплексом «Струна-М»

«Скорее всего, 30 июня дом будет обследован при помощи диагностического комплекса "Струна-М"»,— говорится в сообщении администрации города.
Обновлено вчера в 20:25
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Самуэль Жиго
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Французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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