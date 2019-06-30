Футбол
Жиго сравнил матчи против ЦСКА с войнойМатч ТВ 03:26
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.
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Общество
В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
Обновлено вчера в 22:13
Авто
Какой мотор выгоднее вообще не глушить?
Зачастую выходит так, что функционирование на холостом ходу гораздо выгоднее с экономической точки зрения, чем запускать двигатель заново.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Авто
В США выставили на продажу очень редкий Porsche 911
Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено вчера в 11:52
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Музыка
Гран-при конкурса Чайковского получил пианист из Франции
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Авто
Переводим китайские названия машин. Вы сильно удивитесь!
Обновлено в 03:03
Футбол
Луис Диас подтвердил интерес со стороны «Зенита» и «Порту»
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов платить Диасу в два раза больше, чем предлагал "Порту" – то есть 1,5 миллиона евро в год.
Обновлено в 04:02
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В США расстреляли рэпера Slim 400
В Лос-Анджелесе госпитализировали с огнестрельными ранениями рэпера Slim 400, пишет «Лента.ру».
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Пушков разгадал секрет Трампа после встречи с Ким Чен Ыном
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что знает секрет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 05:12
Политика
Форум «Армия-2019» собрал почти 800 тыс. человек
Международный военно-технический форум «Армия-2019» за пять дней посетили 798 тыс. человек.
Обновлено в 04:22
Футбол
Зимой Евгений Савин может перейти в «Шеффилд»
Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"
Обновлено в 04:13
Наука
Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью
Медики из Дании, Норвегии и Германии подвели итоги исследования, в котором приняли участие более тысячи человек из 35 стран.
Обновлено в 04:59
Футбол
Бывший игрок «Динамо» Хольмен может продолжить карьеру во Франции
Экс-защитник «Динамо» Себастьян Хольмен может продолжить карьеру во Франции, сообщает L’Equipe.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Юлия Тимошенко унизила Вакарчука в прямом эфире
Во время обсуждения очередного проекта по построению светлого будущего для граждан Украины лидер партии «Голос», певец Святослав Вакарчук, не смог ответить на прямой вопрос Тимошенко, сколько жители «незалежной» ежемесячно платят за газ.
Обновлено вчера в 15:36
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено вчера в 03:52
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04
Авто
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе
Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено 28 июня в 10:43
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Автоспорт
Хэмилтон потеряет три позиции на старте
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
Кучма ждет от ОБСЕ подтверждения разведения сил в Станице Луганской
Разведение сил у Станицы Луганской, которое с 2016 года более 80 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня.
Обновлено в 03:56