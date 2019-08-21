Футбол

Жиго попал в команду недели FIFA 19Евро-футбол.ру 13:02

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 августа
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
Разработчик футбольных симуляторов компания EA Sport огласила имена футболистов, которые вошли в команду недели FIFA 19. Среди игроков, которые проявили себя лучше всех, оказался защитник «Спартака» Самуэль Жиго.
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