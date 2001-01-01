Футбол

Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака»Матч ТВ вчера в 08:42

Игра состояла из четырех таймов по 15 минут и завершилась победой более опытных футболистов — 4:1. Трижды отличился Луис Адриано, еще один мяч забил Зе Луиш. У дублеров голом отметился Иван Репях. Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, который полностью восстановился после серьезной травмы колена.
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