Футбол

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуЧемпионат вчера в 14:03

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
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Жиго: «Хочу поблагодарить невероятных болельщиков „Спартака“ за их поддержку»

Sport24.ruвчера в 14:27

Самуэль Жиго: Сезон закончен, а результат не тот

Советский спортвчера в 14:13

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Спорт-Экспрессвчера в 14:10

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Чемпионатвчера в 14:03
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

Обновлено в 05:45
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Обновлено в 06:31
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Политика

В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН

В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Общество

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Авто

Ferrari представил тизер нового суперкара-гибрида

Компания Ferrari на странице в соцсети опубликовала тизер нового гибридного суперкара.
Обновлено в 06:23
Футбол

Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге.
Обновлено вчера в 10:00
Авто

Электрокроссовер BMW iNEXT получит огромный изогнутый дисплей

Новинка получит огромный изогнутый дисплей, позволяющий водителю и пассажирам индивидуально получать всю необходимую информацию в нужное время.
Обновлено в 05:19
Общество

Синоптики предупредили об угрозе смерчей и торнадо в Москве после жары

Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Салтыковой за лицо

Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Эксперты составили список самых бесполезных советов врачей

Первое место занимает всем известный совет не мочить манту.
Обновлено в 03:30
Футбол

Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии

Обновлено в 02:50
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Обновлено в 02:54
Хоккей

Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020

Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Экономика

Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Культура

Дирижер Спиваков стал самым богатым худруком России

Лидер прошлогоднего рейтинга доходов руководителей учреждений культуры, директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный в 2018 году заработал 39,4 млн руб. — в три раза меньше, чем в 2017 году (тогда он задекларировал 119,3 млн руб.).
Обновлено в 06:04
Наука

Причины аутизма нашли в «мусорной» ДНК

Исследование показало, что количество случаев аутизма, связанного с «мусорной» ДНК, было сопоставимо с мутациями в кодирующих участках, которые отключали функцию генов.
Обновлено в 04:59
Кино

Назван самый преданный персонаж «Игры престолов»

Актера массовки, который отметился чуть ли не во всех ключевых битвах сериала "Игра престолов", назвали самым преданным персонажем Game of Thrones.
Обновлено в 05:33
Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Авто

Спрос на кабриолеты остается немецким

Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.
Обновлено в 02:00
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы

В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В парке на севере Петербурга нашли тело младенца

Обновлено в 05:21
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Самуэль Жиго
Французский футболист
Французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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