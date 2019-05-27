Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуЧемпионат вчера в 14:03

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.

Авто Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Политика В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

Общество Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Авто Ferrari представил тизер нового суперкара-гибрида Компания Ferrari на странице в соцсети опубликовала тизер нового гибридного суперкара.

Футбол Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге.

Авто Электрокроссовер BMW iNEXT получит огромный изогнутый дисплей Новинка получит огромный изогнутый дисплей, позволяющий водителю и пассажирам индивидуально получать всю необходимую информацию в нужное время.

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Салтыковой за лицо Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

Здоровье Эксперты составили список самых бесполезных советов врачей Первое место занимает всем известный совет не мочить манту.

Футбол Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону» Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.

Хоккей Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020 Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.

Экономика Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1% Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Политика Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".

Культура Дирижер Спиваков стал самым богатым худруком России Лидер прошлогоднего рейтинга доходов руководителей учреждений культуры, директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный в 2018 году заработал 39,4 млн руб. — в три раза меньше, чем в 2017 году (тогда он задекларировал 119,3 млн руб.).

Наука Причины аутизма нашли в «мусорной» ДНК Исследование показало, что количество случаев аутизма, связанного с «мусорной» ДНК, было сопоставимо с мутациями в кодирующих участках, которые отключали функцию генов.

Кино Назван самый преданный персонаж «Игры престолов» Актера массовки, который отметился чуть ли не во всех ключевых битвах сериала "Игра престолов", назвали самым преданным персонажем Game of Thrones.

Экономика IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

Экономика На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.

Авто Спрос на кабриолеты остается немецким Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.

Футбол Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.