Футбол
Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуЧемпионат вчера в 14:03
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Жиго: «Хочу поблагодарить невероятных болельщиков „Спартака“ за их поддержку»
Sport24.ruвчера в 14:27
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
Обновлено в 05:45
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Политика
В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН
В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Авто
Ferrari представил тизер нового суперкара-гибрида
Компания Ferrari на странице в соцсети опубликовала тизер нового гибридного суперкара.
Обновлено в 06:23
Футбол
Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Электрокроссовер BMW iNEXT получит огромный изогнутый дисплей
Новинка получит огромный изогнутый дисплей, позволяющий водителю и пассажирам индивидуально получать всю необходимую информацию в нужное время.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Салтыковой за лицо
Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Эксперты составили список самых бесполезных советов врачей
Первое место занимает всем известный совет не мочить манту.
Обновлено в 03:30
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 02:39
Хоккей
Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020
Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Экономика
Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%
Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Культура
Дирижер Спиваков стал самым богатым худруком России
Лидер прошлогоднего рейтинга доходов руководителей учреждений культуры, директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный в 2018 году заработал 39,4 млн руб. — в три раза меньше, чем в 2017 году (тогда он задекларировал 119,3 млн руб.).
Обновлено в 06:04
Наука
Причины аутизма нашли в «мусорной» ДНК
Исследование показало, что количество случаев аутизма, связанного с «мусорной» ДНК, было сопоставимо с мутациями в кодирующих участках, которые отключали функцию генов.
Обновлено в 04:59
Кино
Назван самый преданный персонаж «Игры престолов»
Актера массовки, который отметился чуть ли не во всех ключевых битвах сериала "Игра престолов", назвали самым преданным персонажем Game of Thrones.
Обновлено в 05:33
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Авто
Спрос на кабриолеты остается немецким
Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.
Обновлено в 02:00
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В парке на севере Петербурга нашли тело младенца
Обновлено в 05:21