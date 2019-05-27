Футбол

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуЧемпионат 14:03

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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
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Жиго обратился к болельщикам «Спартака»

Матч ТВ14:59

Жиго: «Хочу поблагодарить невероятных болельщиков „Спартака“ за их поддержку»

Sport24.ru14:27

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Спорт-Экспресс14:10

Самуэль Жиго: Сезон закончен, а результат не тот

Советский спорт14:13

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Чемпионат14:03
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Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
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По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
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"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
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«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
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На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
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