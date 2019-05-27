Футбол
Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуЧемпионат 14:03
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека
В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.
Обновлено в 15:58
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Религия
В Екатеринбурге начали создавать рабочую группу по храму
В Екатеринбурге стартовал процесс создания рабочей группы по подготовке опроса для определения места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 14:35
Политика
На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России
Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Здоровье
В Великобритании родился ребенок без кожи
В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:31
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Хоккей
Сборная Финляндии вернулась с ЧМ в сопровождении истребителей ВВС
Сборная Финляндии по хоккею вернулась домой с чемпионата мира в сопровождении истребителей ВВС Hawk.
Обновлено в 19:03
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Наука
Потеря члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости
Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено в 17:59
Политика
В Киеве потребовали назвать время и место выдачи арестованных моряков
В понедельник, 27 мая, Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста моряков. Заявление украинского МИД тем временем бурно обсуждают в Сети.
Обновлено в 13:15
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Происшествия
Глава района Хакасии напал на журналиста
Глава лава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста федерального телеканала "Россия 24" во время интервью.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Сирийская армия отбила у террористов город Кафр-Набуда
Сирийская армия провела наступление, освободив от террористов город Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Экономика
Прибыль «Акрона» по МСФО увеличилась в I квартале в 2,1 раза
Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос в I квартале в 1,6 раза до 7,3 млрд руб. На инвестиционную деятельность направлено 4,36 млрд руб. против 2,76 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 06:52
Политика
Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено в 19:03
Экономика
КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан
Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено в 17:51
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37