Футбол
Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуЧемпионат 14:03
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
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Общество
Доход Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 14:22
Политика
Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали
Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Астраханской области
Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Общество
От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко
Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
В Польше пройдут крупные учения ПВО НАТО
Крупные международные учения с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в Европе "Tobruq Legacy-19" пройдут в Польше в первой половине июня, в числе используемых полигонов - центр обучения сухопутных войск в Ожише в 60 километрах от Калининградской области, сообщает специализированное издание Defence24.
Обновлено в 11:52
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:21
Экономика
ЦБ обнаружил вывод активов из тольяттинского РТС-Банка
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в тольяттинский Банк развития технологий и сбережений (РТС-Банк), у которого 14 марта была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:24
Общество
На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»
На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Обновлено в 12:41
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Политика
Досрочные выборы в Верховную раду оказались под угрозой срыва
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут не состояться из-за ряда факторов, которые делают их проведение согласно закону почти невозможным.
Обновлено в 14:12
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Кино
Лучшие фото «Ъ» с Каннского кинофестиваля
В Каннах завершился крупнейший мировой кинофестиваль.
Обновлено в 14:37
Культура
Лановой и Купченко стали лауреатами премии имени Бродского
Лауреатами премии 2019 года стали звезды Вахтанговского театра – народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка России Ирина Купченко.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Политика
Боярский не хочет ухода Путина в 2024 году
Российский актер, шоумен и музыкант Михаил Боярский заявил, что он не хотел бы, чтобы президент России Владимир Путин уходил в 2024 году с поста российского лидера.
Обновлено в 12:27
Здоровье
Ученые предупредили о серьезной опасности употребления солодки
Ученые из университета Макгилла заявили об опасности чрезмерного употребления напитков с добавлением экстракта корня солодки.
Обновлено в 08:31
Политика
Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве
Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11