Футбол

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуЧемпионат 14:03

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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
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Жиго обратился к болельщикам «Спартака»

Матч ТВ14:59

Жиго: «Хочу поблагодарить невероятных болельщиков „Спартака“ за их поддержку»

Sport24.ru14:27

Самуэль Жиго: Сезон закончен, а результат не тот

Советский спорт14:13

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Чемпионат14:03
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Доход Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 14:22
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Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Авто

КамАЗ и Daimler запустили новый завод

Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали

Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
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Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Общество

От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко

Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

В Польше пройдут крупные учения ПВО НАТО

Крупные международные учения с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в Европе "Tobruq Legacy-19" пройдут в Польше в первой половине июня, в числе используемых полигонов - центр обучения сухопутных войск в Ожише в 60 километрах от Калининградской области, сообщает специализированное издание Defence24.
Обновлено в 11:52
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.
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Экономика

ЦБ обнаружил вывод активов из тольяттинского РТС-Банка

Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в тольяттинский Банк развития технологий и сбережений (РТС-Банк), у которого 14 марта была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:24
Общество

На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»

На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Обновлено в 12:41
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Политика

Досрочные выборы в Верховную раду оказались под угрозой срыва

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут не состояться из-за ряда факторов, которые делают их проведение согласно закону почти невозможным.
Обновлено в 14:12
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
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Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено в 10:05
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Общество

Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга

Обновлено в 11:07
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Кино

Лучшие фото «Ъ» с Каннского кинофестиваля

В Каннах завершился крупнейший мировой кинофестиваль.
Обновлено в 14:37
Культура

Лановой и Купченко стали лауреатами премии имени Бродского

Лауреатами премии 2019 года стали звезды Вахтанговского театра – народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка России Ирина Купченко.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Политика

Боярский не хочет ухода Путина в 2024 году

Российский актер, шоумен и музыкант Михаил Боярский заявил, что он не хотел бы, чтобы президент России Владимир Путин уходил в 2024 году с поста российского лидера.
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Ученые предупредили о серьезной опасности употребления солодки

Ученые из университета Макгилла заявили об опасности чрезмерного употребления напитков с добавлением экстракта корня солодки.
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Политика

Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве

Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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