Футбол

Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяцSport24.ru 08:35

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в пятницу перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.
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Жиго перенес операцию на мениске и выбыл на месяц

Матч ТВ08:55

Жиго перенес операцию и выбыл до конца сезона

Спорт-Экспресс08:36

Жиго перенес операцию на мениске и выбыл на месяц

Sportbox.RU08:55

Жиго перенёс операцию и выбыл на один месяц

Чемпионат08:36

Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяц

Sport24.ru08:35

Жиго перенес операцию на мениске. Игрок «Спартака» пропустит месяц

Бомбардир.ру09:22

Самюэль Жиго из-за осложнения после «крестов» обследован в римской клинике

Спорт уик-эндвчера в 12:48
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Политика

В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Политика

В ДНР образовались очереди за российскими паспортами

В самопровозглашенной ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:44
Футбол

«Енисей» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями

В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Кино

Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Кино

Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет

Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Политика

Украина намерена договариваться с РФ о продлении транзита газа

России и Украине, в лице хозяйствующих субъектов «Нафтогаза» и «Газпрома», придётся договариваться о продлении транзита газа, потому что другого выхода нет.
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей

Хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс»

Хоккеисты Виталий Кравцов и Игорь Шестёркин подписали контракты новичков с «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Обновлено в 02:47
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Общество

Шеф-редактор Первого канала после скандала на «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом

Одному из сотрудников, шеф-редактору проекта Александру Подъяпольскому от переживаний стало плохо, и он попал в больницу с инфарктом.
Обновлено в 09:58
Экономика

Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей

Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл

Как оказалось, герцог может пропустить роды своей супруги из-за рабочей поездки в Нидерланды.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико

Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 06:41
Технологии

Обнаруженные в Гималаях следы йети могли принадлежать медведю

Официальный представитель непальских вооружённых сил рассказал, что когда участники экспедиции попытались разобраться в ситуации, местные жители рассказали, что в этой местности часто можно увидеть следы дикого медведя.
Обновлено в 07:29
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Певицу МакSим перевезли в московскую клинику

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

«Застала с другой»: Плющенко о нежданном возвращении Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал в соцсетях о внезапном возвращении его супруги Яны Рудковской домой.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Россиянин убил сестру-шизофреничку 8 ударами ножа в шею

Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды

Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Общество

В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
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Французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака».
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