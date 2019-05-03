Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяцSport24.ru 08:35

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Политика Украина намерена договариваться с РФ о продлении транзита газа России и Украине, в лице хозяйствующих субъектов «Нафтогаза» и «Газпрома», придётся договариваться о продлении транзита газа, потому что другого выхода нет.

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