Футбол
Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяцSport24.ru 08:35
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в пятницу перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.
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Самюэль Жиго из-за осложнения после «крестов» обследован в римской клинике
Спорт уик-эндвчера в 12:48
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Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Политика
В ДНР образовались очереди за российскими паспортами
В самопровозглашенной ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:44
Футбол
«Енисей» обыграл «Анжи» в матче РПЛ
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями
В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Кино
Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Политика
Украина намерена договариваться с РФ о продлении транзита газа
России и Украине, в лице хозяйствующих субъектов «Нафтогаза» и «Газпрома», придётся договариваться о продлении транзита газа, потому что другого выхода нет.
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей
Хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс»
Хоккеисты Виталий Кравцов и Игорь Шестёркин подписали контракты новичков с «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Общество
Шеф-редактор Первого канала после скандала на «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом
Одному из сотрудников, шеф-редактору проекта Александру Подъяпольскому от переживаний стало плохо, и он попал в больницу с инфарктом.
Обновлено в 09:58
Экономика
Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей
Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл
Как оказалось, герцог может пропустить роды своей супруги из-за рабочей поездки в Нидерланды.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико
Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Технологии
Обнаруженные в Гималаях следы йети могли принадлежать медведю
Официальный представитель непальских вооружённых сил рассказал, что когда участники экспедиции попытались разобраться в ситуации, местные жители рассказали, что в этой местности часто можно увидеть следы дикого медведя.
Обновлено в 07:29
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
«Застала с другой»: Плющенко о нежданном возвращении Рудковской
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал в соцсетях о внезапном возвращении его супруги Яны Рудковской домой.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Россиянин убил сестру-шизофреничку 8 ударами ножа в шею
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды
Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33