Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяцSport24.ru 08:35

Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяц

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Политика Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Политика Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле По данным телеканала, американский лидер засомневался в «надёжности разведывательной информации США» относительного того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро были готовы перейти на другую сторону, однако этого не произошло.

Экономика В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Политика Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Армия и оружие На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.

Общество В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".

Кино Топ-5 фильмов Marvel, которые выйдут после «Мстителей» Заключительная часть супергеройского блокбастера «Мстители: Финал» бьет рекорды в прокате: к концу первой недели фильм собрал $1,2 млрд - это новый рекорд по стартовым сборам, ранее ни одна картина не добиралась до $1 млрд за первый уик-энд.

Политика Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове.

Гаджеты AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.