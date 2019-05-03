Футбол
Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяцSport24.ru 08:35
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в пятницу перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.
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Самюэль Жиго из-за осложнения после «крестов» обследован в римской клинике
Спорт уик-эндвчера в 12:48
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Происшествия
В Петербурге суд арестовал сторонников Навального
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика
Трамп сообщил о намерении «много торговать» с Россией
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его страна намерена "много торговать" с Россией.
Обновлено в 15:29
Политика
Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле
По данным телеканала, американский лидер засомневался в «надёжности разведывательной информации США» относительного того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро были готовы перейти на другую сторону, однако этого не произошло.
Обновлено в 19:44
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом
Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Футбол
«Зенит» вылетел в Грозный на матч с «Ахматом»
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг
Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Общество
В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар
Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".
Обновлено в 18:05
Кино
Топ-5 фильмов Marvel, которые выйдут после «Мстителей»
Заключительная часть супергеройского блокбастера «Мстители: Финал» бьет рекорды в прокате: к концу первой недели фильм собрал $1,2 млрд - это новый рекорд по стартовым сборам, ранее ни одна картина не добиралась до $1 млрд за первый уик-энд.
Обновлено в 08:49
Футбол
Виллиан может перейти в «Барселону» за 35 млн евро
Полузащитник «Челси» Виллиан летом может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено в 16:13
Политика
Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Красногорске сгорели уже 6 домов
Обновлено в 01:16
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Гаджеты
AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты
TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.
Обновлено в 11:10
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии
Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 17:13
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Наука
Ученый-армянин из США сделал мировое открытие в области медицины
Группа ученых из американского университета Райса в Хьюстоне выяснила, что полученный из черники пищевой краситель может сыграть ключевую роль в трехмерной печати геометрически сложных биологических тканей - сосудов и легочных альвеол.
Обновлено в 13:18
Общество
Япония: страна не такая, как все (Le Figaro, Франция) (Le Figaro)
Хотя, по словам автора, Япония «подходит» ему, он не ударяется в апологию и описывает темные стороны, проблемы и травмы.
Обновлено в 17:45