Футбол

Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяцSport24.ru 08:35

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в пятницу перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.
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Жиго перенёс операцию и выбыл на один месяц

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Жиго перенес операцию и выбыл до конца сезона

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Спорт уик-эндвчера в 12:48

Жиго перенес операцию на мениске и выбыл на месяц

Матч ТВ08:55

Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяц

Sport24.ru08:35

Жиго перенес операцию на мениске. Игрок «Спартака» пропустит месяц

Бомбардир.ру09:22

Жиго перенес операцию на мениске и выбыл на месяц

Sportbox.RU08:55
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Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
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В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
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Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его страна намерена "много торговать" с Россией.
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По данным телеканала, американский лидер засомневался в «надёжности разведывательной информации США» относительного того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро были готовы перейти на другую сторону, однако этого не произошло.
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Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
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В Москве горит здание «Известий»

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Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 15:07
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Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
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После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
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«Зенит» вылетел в Грозный на матч с «Ахматом»

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В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар

Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".
Обновлено в 18:05
Кино

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Заключительная часть супергеройского блокбастера «Мстители: Финал» бьет рекорды в прокате: к концу первой недели фильм собрал $1,2 млрд - это новый рекорд по стартовым сборам, ранее ни одна картина не добиралась до $1 млрд за первый уик-энд.
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В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

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Виллиан может перейти в «Барселону» за 35 млн евро

Полузащитник «Челси» Виллиан летом может продолжить карьеру в Испании.
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Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове.
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Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии

Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
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Ученый-армянин из США сделал мировое открытие в области медицины

Группа ученых из американского университета Райса в Хьюстоне выяснила, что полученный из черники пищевой краситель может сыграть ключевую роль в трехмерной печати геометрически сложных биологических тканей - сосудов и легочных альвеол.
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