Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»Sport24.ru 14:26

По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом». Игра 25-го тура российской Премьер-лиги состоится в Туле в четверг, 25 апреля.

Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

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Происшествия СК возбудил дело после убийства подростка в Новокузнецке Следователи СУ СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка на улице в Новокузнецке, сообщается на сайте ведомства.

Политика В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.

Политика Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.

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Энергетика Польша приостановила транзит российской нефти Белорусское предприятие "Гомельтранснефть Дружба" уведомило российскую сторону об остановке транзита нефти по западному направлению, что было вызвано решением Польши остановить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба".

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Политика Активисты сообщили о планах США захватить венесуэльское посольство Представители общественных организаций, охраняющие Посольство Венесуэлы, сообщили о возможном захвате здания дипмиссии в ночь с 24 на 25 апреля.

Шоу-бизнес Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России 55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Гленн, пишет Daily Mail.

Шоу-бизнес Анна Снаткина впервые показала лицо дочери 6-летняя Вероника растёт настоящей красавицей. Анна Снаткина впервые представила свою дочь Веронику светскому обществу.

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Религия Страстной Четверг: Бог моет ноги людям Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.