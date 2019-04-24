Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»Sport24.ru 14:26

По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом». Игра 25-го тура российской Премьер-лиги состоится в Туле в четверг, 25 апреля.

Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

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