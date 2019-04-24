Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»Sport24.ru 14:26

По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом». Игра 25-го тура российской Премьер-лиги состоится в Туле в четверг, 25 апреля.

Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

Политика США назвали провокацией указ РФ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Экономика Министр транспорта САР сообщил о контракте с российской компанией по развитию порта Тартус Власти Сирии заключили с российской частной компанией "Стройтрансгаз" инвестиционный контракт сроком на 49 лет по управлению портом Тартус на Средиземном море, сообщил министр транспорта САР Али Хамуд в интервью газете al-Watan.

Кино «Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов Новый рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России установлен картиной «Мстители: Финал».

Экономика Россияне избавляются от дач из-за нового налога Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.

Здоровье Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Политика В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцами В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море.

Экономика Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Аналитики рассказали, что в микрозаймы чаще всего обращается молодежь Эксперты сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" рассказали, какие возрастные категории россиян чаще всего обращаются в микрозаймы, передает РИА Новости.

Политика «Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Футбол Карпин: надеемся, что Шомуродов и Еременко вернутся к игре с «Анжи» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил надежду, что футболисты команды Эльдор Шомуродов и Роман Еременко, пропустившие матч 25-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" из-за травм, смогут вернуться в строй к игре с махачкалинским "Анжи".

Шоу-бизнес Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России 55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Гленн, пишет Daily Mail.

Политика Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству Исчезновение человечества в результате экологической катастрофы является гораздо более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие, считает генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников, бывший в 1996-2000 годах директором Службы внешней разведки России.

Энергетика Польша приостановила транзит российской нефти Белорусское предприятие "Гомельтранснефть Дружба" уведомило российскую сторону об остановке транзита нефти по западному направлению, что было вызвано решением Польши остановить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба".

Политика Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Происшествия Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Общество Коттеджи в поисках ресурсов По данным независимой исследовательской компании RID Analytics (специализируется на рынке недвижимости и строительства), из общего объема сегмента малоэтажного жилья в Новосибирске по типам домовладения коттеджи занимают 32%.

Политика В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Авто Ателье Lumma показало AMG G63 с шестью выхлопными трубами На днях знаменитое тюнинг-ателье Lumma представило пакет доработок CLR G770 для внедорожников G500 и G63.

Политика Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше» Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия В Китае упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку в Китае. Видеозапись происшествия опубликована на канале Newsflare на YouTube.

Игры Запуск Mortal Kombat 11 стал самым успешным в истории франшизы Релиз Mortal Kombat 11 состоялся вчера, но руководитель WB Games Дэвид Хаддэд уже сообщил о том, что старт продаж оказался самым успешным в 27-летней истории франшизы.